STA

Četrtek,
30. 10. 2025,
14.28

poškodba nogomet Desire Doue francosko prvenstvo

Četrtek, 30. 10. 2025, 14.28

Francoz si je poškodoval stegensko mišico

Desire Doue več tednov ne bo mogel igrati za PSG

STA

Desire Doue | Desire Doue mora na prisilni počitek. | Foto Guliverimage

Desire Doue mora na prisilni počitek.

Foto: Guliverimage

Francoski nogometaš Desire Doue, ki si je poškodoval desno stegensko mišico na tekmi proti Lorientu v francoskem prvenstvu, bo odsoten več tednov, je sporočil njegov klub, evropski prvak PSG. Nadaljnji pregled poškodbe bo opravljen po reprezentančnem premoru, so Parižani objavili na spletni strani.

Dvajsetletni napadalno usmerjeni vezist in tudi krilni igralec je v Paris Saint-Germain prišel lani, ko je po dveh letih igranja v Rennesu prišel v francosko prestolnico.

Za PSG je odigral 37 tekem in dosegel sedem golov, za člansko reprezentanco Francije pa je na štirih tekmah od marca letos še brez zadetka. Na lanskih olimpijskih igrah v Parizu je prav tako nosil dres z državnim grbom in osvojil srebrno medaljo.

Lorient - PSG
poškodba nogomet Desire Doue francosko prvenstvo
