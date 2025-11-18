Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Torek,
18. 11. 2025,
10.04

Hopsi Polzela KK Zlatorog Laško KK Podčetrtek KK Perspektiva Ilirija Triglav Kranj Kansai Helios Domžale kk Rogaška KK Krka Novo mesto Šentjur Šenčur Gorenjska gradbena družba Liga OTP banka

Liga OTP banka, 9. krog

Krka v Kranju

Š. L.

Krka se bo pomerila s Triglavom. | Foto SC Derby/Filip Roganović

Krka se bo pomerila s Triglavom.

Foto: SC Derby/Filip Roganović

Za uvod v deveti krog košarkarske lige OTP banka bo še stoodstotna Krka danes gostovala pri Triglavu. V sredo bo Ilirija na delu na Polzeli. V soboto bosta na sporedu še obračuna Podčetrtek - Helios in Rogaška - Šenčur, krog pa bosta v ponedeljek sklenila Šentjur in Zlatorog.

Zvezdan Mitrović, Saša Obradović
Sportal Srbski košarkar v Stožicah povsem izgubil živce, trener Zvezde brez dlake na jeziku

Liga OTP banka, 9. krog:

Torek, 18. november:
17.30 Triglav Kranj - Krka

Sreda, 19. november:
20.45 Hopsi Polzela - Ilirija

Sobota, 22. november:
17.30 Podčetrtek - Kansai Helios Domžale
19.30 Rogaška - Šenčur

Ponedeljek, 24. november:
17.30 Šentjur - Zlatorog Laško

Lestvica:

1. Krka 8 tekem – 16 točk
2. Ilirija 8 – 14
3. GGD Šenčur 8 – 13
4. Kansai Helios Domžale 8 – 13
5. Laško 8 – 13
6. ECE Triglav Kranj 8 – 12
7. Rogaška 8 – 10
8. Hopsi Polzela 8 – 10
9. Šentjur 8 – 10
10. Terme Olimia Podčetrtek 8 – 9

Hopsi Polzela KK Zlatorog Laško KK Podčetrtek KK Perspektiva Ilirija Triglav Kranj Kansai Helios Domžale kk Rogaška KK Krka Novo mesto Šentjur Šenčur Gorenjska gradbena družba Liga OTP banka
