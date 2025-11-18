Torek, 18. 11. 2025, 10.04
Liga OTP banka, 9. krog
Krka v Kranju
Za uvod v deveti krog košarkarske lige OTP banka bo še stoodstotna Krka danes gostovala pri Triglavu. V sredo bo Ilirija na delu na Polzeli. V soboto bosta na sporedu še obračuna Podčetrtek - Helios in Rogaška - Šenčur, krog pa bosta v ponedeljek sklenila Šentjur in Zlatorog.
Liga OTP banka, 9. krog:
Torek, 18. november:
17.30 Triglav Kranj - Krka
Sreda, 19. november:
20.45 Hopsi Polzela - Ilirija
Sobota, 22. november:
17.30 Podčetrtek - Kansai Helios Domžale
19.30 Rogaška - Šenčur
Ponedeljek, 24. november:
17.30 Šentjur - Zlatorog Laško
Lestvica:
1. Krka 8 tekem – 16 točk
2. Ilirija 8 – 14
3. GGD Šenčur 8 – 13
4. Kansai Helios Domžale 8 – 13
5. Laško 8 – 13
6. ECE Triglav Kranj 8 – 12
7. Rogaška 8 – 10
8. Hopsi Polzela 8 – 10
9. Šentjur 8 – 10
10. Terme Olimia Podčetrtek 8 – 9