Krka v Kranju

Za uvod v deveti krog košarkarske lige OTP banka bo še stoodstotna Krka danes gostovala pri Triglavu. V sredo bo Ilirija na delu na Polzeli. V soboto bosta na sporedu še obračuna Podčetrtek - Helios in Rogaška - Šenčur, krog pa bosta v ponedeljek sklenila Šentjur in Zlatorog.