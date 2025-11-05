Začenja se v Šentjurju

Z obračunom Šentjurja in Ilirije se bo danes začel 7. krog košarkarske lige OTP banka. V petek bo Šenčur gostil Zlatorog Laško, Rogaško pa čaka srečanje s Heliosom. V nedeljo bo nato Podčetrtek gostil Triglav Kranj, krog pa bosta v ponedeljek sklenili ekipi Hopsov in Krke.