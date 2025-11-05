Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
5. 11. 2025,
15.33

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Sreda, 5. 11. 2025, 15.33

1 ura, 8 minut

Liga OTP banka, 7. krog

Začenja se v Šentjurju

Avtor:
Š. L.

Ilirija : GGD Šenčur | Ilirija se bo pomerila s Šentjurjem. | Foto Aleš Fevžer

Ilirija se bo pomerila s Šentjurjem.

Foto: Aleš Fevžer

Z obračunom Šentjurja in Ilirije se bo danes začel 7. krog košarkarske lige OTP banka. V petek bo Šenčur gostil Zlatorog Laško, Rogaško pa čaka srečanje s Heliosom. V nedeljo bo nato Podčetrtek gostil Triglav Kranj, krog pa bosta v ponedeljek sklenili ekipi Hopsov in Krke.

Košarkarji Ilirije so trenutno v boljšem položaju od Šentjurja, saj ob štirih zmagah in dveh porazih zasedajo drugo mesto, medtem ko so varovanci Andreja Podvršnika ob dveh zmagah na osmem. Šentjur bo na domačem parketu poskusil prekiniti niz dveh zaporednih porazov, varovanci Stipeta Modrića pa bodo lovili tretjo zaporedno zmago v državnem košarkarskem prvenstvu.

Liga OTP banka, 7. krog:

Sreda, 5. november:
20.30 Šentjur - Ilirija

Petek, 8. november:
17.30 Šenčur - Zlatorog Laško
19.30 Rogaška - Kansai Helios Domžale

Nedelja, 10. november:
17.30 Podčetrtek - Triglav Kranj

Ponedeljek, 11. november:
17.00 Hopsi Polzela - Krka

Lestvica:

1. Krka 6 tekem – 12 točk
2. Ilirija 6 – 10
3. Laško 6 – 10
4. GGD Šenčur 6 – 9
5. ECE Triglav Kranj 6 – 9
6. Kansai Helios Domžale 6 – 9
7. Hopsi Polzela 6 – 8
8. Rogaška 6 – 8
9. Šentjur 6 – 8
10. Terme Olimia Podčetrtek 6 – 7

KK Podčetrtek Triglav Kranj Hopsi Polzela KK Zlatorog Laško Kansai Helios Domžale KK Ilirija kk Rogaška KK Krka Novo mesto Šenčur Gorenjska gradbena družba Šentjur Liga OTP banka
