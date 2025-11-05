Sreda, 5. 11. 2025, 15.33
1 ura, 8 minut
Liga OTP banka, 7. krog
Začenja se v Šentjurju
Z obračunom Šentjurja in Ilirije se bo danes začel 7. krog košarkarske lige OTP banka. V petek bo Šenčur gostil Zlatorog Laško, Rogaško pa čaka srečanje s Heliosom. V nedeljo bo nato Podčetrtek gostil Triglav Kranj, krog pa bosta v ponedeljek sklenili ekipi Hopsov in Krke.
Košarkarji Ilirije so trenutno v boljšem položaju od Šentjurja, saj ob štirih zmagah in dveh porazih zasedajo drugo mesto, medtem ko so varovanci Andreja Podvršnika ob dveh zmagah na osmem. Šentjur bo na domačem parketu poskusil prekiniti niz dveh zaporednih porazov, varovanci Stipeta Modrića pa bodo lovili tretjo zaporedno zmago v državnem košarkarskem prvenstvu.
Liga OTP banka, 7. krog:
Sreda, 5. november:
20.30 Šentjur - Ilirija
Petek, 8. november:
17.30 Šenčur - Zlatorog Laško
19.30 Rogaška - Kansai Helios Domžale
Nedelja, 10. november:
17.30 Podčetrtek - Triglav Kranj
Ponedeljek, 11. november:
17.00 Hopsi Polzela - Krka
Lestvica:
1. Krka 6 tekem – 12 točk
2. Ilirija 6 – 10
3. Laško 6 – 10
4. GGD Šenčur 6 – 9
5. ECE Triglav Kranj 6 – 9
6. Kansai Helios Domžale 6 – 9
7. Hopsi Polzela 6 – 8
8. Rogaška 6 – 8
9. Šentjur 6 – 8
10. Terme Olimia Podčetrtek 6 – 7