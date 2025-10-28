Triler na Ježici po podaljšku pripadel Iliriji

Za uvod v šesti krog košarkarske lige OTP banka so košarkarji Ilirije in Šenčurja na Ježici uprizorili pravo dramo. Gostje so pet minut pred koncem četrte četrtine vodili za 17 točk (83:66), a nato Iliriji dopustili velik preobrat. Wendell Green je pred iztekom rednega dela s trojko izsilil podaljšek, po katerem so se nove zmage veselili gostitelji (103:98). Edo Murić je k zmagi prispeval 33 točk in 6 skokov, Green pa je 28 točkam dodal sedem skokov in sedem asistenc. Pri Šenčurju je 25 točk dosegel Jaka Klobučar. V soboto bo Helios gostil Šentjur, Podčetrtek pa bo na delu v Laškem. Dve tekmi bosta na sporedu še v nedeljo in ponedeljek, ko bo Rogaška za konec kroga gostila vodilno Krko.

GGD Šenčur je vodil od začetka pa do konca rednega dela tekme, dobre štiri minute pred koncem z najvišjo razliko, 17 točk. Nihče v dvorani ni pričakoval drame, a se je ta vendarle zgodila. S besnim zaključkom so domači pet sekund pred koncem s trojko Wendella Greena prišli do izenačenja in podaljška, velik vpliv na to pa ima tudi dogodek, ki se je zgodil 20 sekund pred koncem rednega dela pri rezultatu 83:86.

Takrat je Bine Prepelič napravil osebno napako nad sicer zelo razpoloženim Jako Klobučarjem, ki je pri tem sicer nenamerno s komolcem udaril slovenskega reprezentanta. Prepeliču se je vlila kri iz nosu, Klobučar pa si je prislužil nešportno osebno napako. Dva prosta meta je zadel za izid 83:88, nato je enako storil Tristan Vuković. A Ilirijani so imeli še napad, po katerem so zmanjšali zaostanek na točko. Z dvema točkama z linije prostih metov so gostje 12 sekund pred koncem spet povedli za tri točke, a prednosti niso zadržali.

Gostitelji so prvič povedli šele v podaljšku, ko je koš dosegel Tim Tomažič. Po tem pa domači niso dovolili več niti izenačenja in so se veselili svoje četrte prvenstvene zmage. Zanjo imata največ zaslug Edo Murić, dosegel je kar 33 točk, zadel tudi pet metov za tri točke ter vseh deset prostih metov, in pa seveda Green, ki je bil natančen, ko je bilo to najbolj treba, v statistiko pa je vpisal 28 točk. Pri gostih je 25 točk prispeval Klobučar.

Liga OTP banka, 6. krog: Torek, 28. oktober:

Ilirija : Šenčur 103:98* (90:90) - po podaljšku Sobota, 1. november:

17.30 Kansai Helios Domžale - Šentjur

19.30 Zlatorog Laško - Podčetrtek Nedelja, 2. november:

19.30 Triglav Kranj - Hopsi Polzela Ponedeljek, 3. november:

17.30 Rogaška - Krka