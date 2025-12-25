"Počutim se odlično," je po torkovi tekmi pokala Spar s Cedevito Olimpijo na vprašanje, kako se počuti po vrnitvi na parket, za Sportal povedal široko nasmejani Mark Padjen. Mladi slovenski košarkar si je na enem izmed treningov na letošnjem EuroBasketu poškodoval koleno, potem je skušal spet igrati, a so se težave vrnile. V začetku decembra pa je ob rehabilitaciji vendarle naredil pravo kljukico in se vrnil na parket, kjer je pri kreiranju igre Ilirije vse bolj samozavesten in vse glasneje opozarja nase. Na zadnjih štirih od petih tekem je presegel dvomestno število točk, uspešno pa v svoji statistični zbirki z dobrim pregledom nad igro in neustrašnostjo dodaja tudi asistence.

"Dolgo časa nisem igral košarke in res je težko soigralce in na splošno košarko spremljati le kot gledalec. Bilo je res težko. Vesel sem, da sem se pozdravil, sem spet z ekipo, ji lahko pomagam in tudi igram. Zahvaliti se moram štabu in soigralcem, ki so mi zaupali tudi ob prvih korakih vrnitve na parket, ko sem bil še malce zarjavel. Izgubil sem nekaj žog, zgrešil nekaj metov, a fantje so mi zaupali in jaz jim to vračam. Med nami je odlična kemija, vsi verjamemo v odločitve drug drugega in res nisem imel težav pri vračanju v ekipo," je zadovoljen Padjen.

Težave s kolenom so končno preteklost. Foto: Filip Barbalić

Zadovoljen tudi Modrić

Njegove vrnitve v rotacijo ljubljanskega kluba je vesel tudi trener Stipe Modrić. "Vsak igralec, ki se vrne, je za nas zelo pomemben – še posebej, ker smo imeli najmanj kreatorjev oziroma košarkarjev na žogi. Mark je zagotovo eden izmed teh, zato je malce lažje tudi Greenu, res upam, da bo ostal zdrav," je svojega varovanca pohvalil Modrić.

Devetnajstletni slovenski košarkar je bil poleti eden od glavnih členov izbrane vrste do 19 let, ki je na svetovnem prvenstvu osvojila zgodovinsko bronasto medaljo. Potem si je prislužil še mesto v članski izbrani vrsti, kjer sicer na EuroBasketu ni dobil veliko priložnosti, je pa pridobil prepotrebne izkušnje. Letos z Ilirijo prvič nastopa tudi v elitni ligi ABA. "Liga ABA je letos res na visoki ravni, proračuni so ogromni, veliko igralcev ima celo izkušnje iz NBA ali evrolige, ni slabih ekip. V naši ekipi je to za večino nas novost, se nekako še privajamo na način tekmovanja ter na fizičnost in kontaktno igro. V tej polovici sezone smo se priučili, zdaj pa lahko gremo in naredimo, kar moramo," je prepričan Padjen, ki je pohvalil tudi delo ekipe v prvem delu sezone.

Z njegovim doprinosom je zadovoljen tudi Stipe Modrić. Foto: Filip Barbalić

"Mislim, da smo v prvem delu sezone dodobra izkusili to novo tekmovalno sredino. Liga je bolj čvrsta, vse je še nekaj stopenj višje kot lani, res malo igralcev ima izkušnje s to ligo. Zaradi vsega tega smo se še bolj povezali in mislim, da lahko v drugi in še pomembnejši del sezone vstopimo z vse boljšo formo in računamo na čim boljši rezultat."

"Boban je res izjemen človek z izjemnim karakterjem"

Veseli se tudi igranja z zadnjim prišlekom v ekipo, Bobanom Marjanovićem, ki je pravi magnet za navijače v Ljubljani. Odličen doprinos je tudi mladi zasedbi Ilirije. "Bobi se je vklopil tako dobro, kot da bi bil z nami od samega začetka. Res je izjemen človek z izjemnim karakterjem. To vemo vsi. Kot igralec pa nam doprinese ogromno, res ima veliko izkušenj, ve, kaj reči in kdaj reči, nikoli mu ni težko pomagati in res smo veseli, da je z nami. Za nas je to velik privilegij," poudarja Padjen.

Boban Marjanović je s svojimi izkušnjami več kot dobrodošla okrepitev za Ilirijo. Foto: Aleš Fevžer

Ilirija je sicer na zadnjem obračunu v torek na prvi tekmi četrtfinala pokala Spar dobro parirala Cedeviti Olimpiji in bo povratni obračun začela le z minus šest. "Dobro smo se bojevali, proti koncu smo prišli res blizu, naredili smo nekaj neumnih napak, drugače bi se lahko zgodilo kakšno večje presenečenje. Razlika je ulovljiva, na drugi tekmi greš, loviš in upaš na najboljše, izgubiti nimamo kaj," je povedal Padjen.

Že v soboto čaka zasedbo Stipeta Modrića v ligi ABA izjemno pomemben obračun z Vienno, ki se bo prav tako kot Ilirija, kot vse kaže, bojevala za obstanek. "Moramo se dobro pripraviti in poslušati strokovni štab glede tega, kako pristopiti k tekmi. Čvrsto moramo v tekmo, to bo za nas dan D in tekma, ki jo moramo dobiti in moramo vse pustiti na igrišču. Bomo videli, kaj nam to lahko prinese," je še sklenil 19-letni slovenski organizator igre.

