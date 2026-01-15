Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
15. 1. 2026,
11.50

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
KK Perspektiva Ilirija KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija ABA liga ABA liga ABA

Četrtek, 15. 1. 2026, 11.50

19 minut

Liga ABA, 15. krog

Krka prvič letos doma

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
KK Krka : Partizan, Niko Bačvić | Krko čaka obračun s FMP. | Foto Filip Barbalić

Krko čaka obračun s FMP.

Foto: Filip Barbalić

Za uvod v 15. krog lige ABA bodo košarkarji Krke danes gostili FMP. Novomeščani bodo prvič v tej sezoni igrali v domači dvorani Leona Štuklja, ki je bila v septembrskih nalivih poplavljena, zdaj pa je spet nared za tekme dolenjskega kluba. Cedevito Olimpijo v soboto v Stožicah čaka srečanje z Budućnostjo, Ilirija je v tem krogu prosta.

Vienno Gregorja Glasa v petek čaka srečanje s Spartakom iz Subotice. Dubaj Klemna Prepeliča bo v soboto na delu pri Cluj-Napoci. Mega Urbana Krofliča bo v nedeljo gostovala pri Bosni, Studentski Centar Matica Rebca pa v ponedeljek pri Igokei. Split Zorana Dragića se bo za konec kroga pomeril z Borcem.

Liga ABA, 15. krog

Četrtek, 15. januar:

Petek, 16. januar:

Sobota, 17. januar:

Nedelja, 18. januar:

Ponedeljek, 19. januar:

Lestvica:

Neptunas Klaipeda - Cedevita Olimpija
Sportal Olimpija v gosteh dobila zelo pomembno tekmo
KK Perspektiva Ilirija KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija ABA liga ABA liga ABA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.