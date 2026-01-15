Četrtek, 15. 1. 2026, 11.50
19 minut
Liga ABA, 15. krog
Krka prvič letos doma
Za uvod v 15. krog lige ABA bodo košarkarji Krke danes gostili FMP. Novomeščani bodo prvič v tej sezoni igrali v domači dvorani Leona Štuklja, ki je bila v septembrskih nalivih poplavljena, zdaj pa je spet nared za tekme dolenjskega kluba. Cedevito Olimpijo v soboto v Stožicah čaka srečanje z Budućnostjo, Ilirija je v tem krogu prosta.
Vienno Gregorja Glasa v petek čaka srečanje s Spartakom iz Subotice. Dubaj Klemna Prepeliča bo v soboto na delu pri Cluj-Napoci. Mega Urbana Krofliča bo v nedeljo gostovala pri Bosni, Studentski Centar Matica Rebca pa v ponedeljek pri Igokei. Split Zorana Dragića se bo za konec kroga pomeril z Borcem.
