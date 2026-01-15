Krka prvič letos doma

Za uvod v 15. krog lige ABA bodo košarkarji Krke danes gostili FMP. Novomeščani bodo prvič v tej sezoni igrali v domači dvorani Leona Štuklja, ki je bila v septembrskih nalivih poplavljena, zdaj pa je spet nared za tekme dolenjskega kluba. Cedevito Olimpijo v soboto v Stožicah čaka srečanje z Budućnostjo, Ilirija je v tem krogu prosta.