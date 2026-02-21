Košarkarji Cedevite Olimpije so v petek v finalu pokala Spar z 99:78 ugnali Krko in si zagotovili 25. pokalno lovoriko. Ljubljančani so tako v vitrine pospravili še drugo domačo trofejo v tej sezoni, pred najpomembnejšim delom sezone pa jih zdaj čaka reprezentančni premor, ki bo večini še kako prišel prav, med drugim tudi slavljencu Alekseju Nikoliću, ki bo izpustil drugi zaporedni cikel kvalifikacij z izbrano vrsto.

Dogajanje na domačem košarkarskem terenu v četrtek in petek Šenčurju ni prineslo nobenega presenečenja. Košarkarji Cedevite Olimpije so v petkovem finalu že v prvih minutah zagospodarili na parketu in se na koncu sprehodili do nove lovorike, ki je v domačih tekmovanjih za ljubljansko zasedbo že kar obveza in ne zgolj pričakovan razplet.

A šport je že večkrat dokazal, da favoriti ne zmagujejo vedno, česar se dobro zavedajo tudi v taboru Olimpije, njihov resni pristop od prve minute tekme pa je bil na koncu nagrajen z dvigom pokala. "Na takih turnirjih lahko vedno pride do presenečenj, ker na koncu lahko odloči dnevna forma in ena tekma. Fokusirani smo bili nase, da odigramo tako kot znamo in tako kot poskušamo čez celotno sezono držati neki nivo igre, ki nam prinaša rezultate in to nam je prineslo tudi to lovoriko," je po koncu srečanja dejal organizator igre Aleksej Nikolić, ki je proti Krki v finalu dosegel 16 točk, ravno danes pa praznuje svoj 31. rojstni dan.

Aleksej Nikolić je v finalu dosegel 16 točk. Foto: Filip Barbalić

Po odmoru najprej Dubaj, nato Chemnitz

Zasedbo Zvezdana Mitrovića zdaj zaradi reprezentančnega okna čaka nekaj premora, ki bo delu ekipe, ki ga ne čakajo reprezentančne obveznosti še kako dobro del. Zatem Ljubljančane čaka najpomembnejši del sezone tako v ligi ABA kot v Eurocupu. V regionalnem tekmovanju tako Olimpijo takoj po koncu premora čaka domač spopad z Dubajem, 11. marca pa nato boj za četrtfinale Eurocupa, ko bo v Stožicah gostoval nemški Chemnitz.

"Ritem tekem je naporen, premor bo zdaj še kako pomemben. Celo sezono se borimo zato, da igramo z najboljšimi in se borimo za lovorike. V Eurocupu smo potihoma upali na drugo mesto, a smo bili na koncu malce tudi sami krivi, sploh s tistim porazom proti Venezii. Lahko se sprašujemo kaj bi bilo, če bi bilo, vendar smo na koncu lahko zadovoljni s tem tretjim mestom in najbolj pomembno je, da smo odigrali dve kvalitetni tekmi. Ukvarjati se moramo s sabo in našo igro ter da se čim bolj pripravimo na zaključek sezone," je bil jasen Nikolić.

Pokalni zmagovalci Foto: Filip Barbalić

Po reprezentančnem premoru se bosta v zasedbo zmajev vrnila tudi Thomas Kennedy in tudi Ognjen Jaramaz, ki še čaka na debi v ljubljanskem dresu. "Vsako tekmo nekdo izstopa, če bo zasedba v zaključku kompletna pa še toliko bolje. Sploh zdaj, ko nas čakajo odločilne tekme sezone. Pomembno je, da imamo čim večjo rotacijo in svežo energijo na igrišču, ker želimo imeti visok ritem v obrambi in napadu. Treba bo biti maksimalno pripravljen in nadaljevati. Drugega tukaj ni za dodati, četudi se sliši klišejsko. Verjamem, da lahko igro dvignemo še za kakšen nivo, sploh če hočemo nekaj več. Pri Eurocupu je drugače, ker odloča samo ena tekma in ni nobene serije. Imamo tekmo doma, a fokus mora biti na tem, da bomo na pravem nivoju, rezultati pa bodo posledica tega," se je proti tekmi s Chemnitzom že obrnil Nikolić.

Izpustil bo reprezentančno akcijo

31-letni slovenski organizator igre bo tako kot novembra reprezentančno obdobje izkoristil za počitek ob naporni klubski sezoni in bo tako kot prvi cikel novembra izpustil tudi drugo obdobje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. "Enostavno imam neke težave, ki me pestijo že čez celotno sezono, in tukaj sem izredno pazljiv, ker če nisi stoodstotno pripravljen, tudi na parketu ne morem biti. Preprosto moram te stvari urediti. Imam težave s hrbtom in kolkom, konstantno imam neke bolečine in poizkušam vse, da bi se to zmanjšalo. Nisem povsem na sto odstotkih," je bil jasen Nikolić, ki je za izbrano vrsto do zdaj zbral 61 uradnih nastopov.

Reprezentančni dres je nazadnje oblekel lani poleti, ko je bil eden od pomembnejših členov izbrane vrste na Eurobasketu. Foto: Guliverimage

Reprezentanca ga bo tudi tokrat še kako pogrešala, selektor Aleksander Sekulić je sicer že novembra objasnil, da bi si Nikolića še kako želeli v izbrani vrsti pri prav vsakem udejstvovanju. "Odločil se je, kot se je, jaz proti temu ne morem nič. V reprezentanci so tisti, ki želijo igrati in pomagati ekipi, in ukvarjali se bomo z njimi," je novembra dejal Sekulić, ki bo izkušenega organizatorja igre pogrešal tudi na dveh tekmah s Češko, ki v prihodnjem tednu čakata Slovenijo.

Nikolić je še dodal, da mora biti v prvi vrsti zdrav. "Sem v komunikaciji z vodstvom, vedno sporočim, kakšna je situacija, in normalno je, da je zdravje na prvem mestu," je še dodal slovenski košarkar, ki bo v prihodnjih mesecih še kako pomemben adut Olimpije pri lovu na odmeven izid.

