Ta teden se je v Fudžairi v Združenih arabskih emiratih kljub vsem razmeram na Bližnjem vzhodu začel turnir serije challenger. Ta je bil najprej prekinjen, nato pa tudi odpovedan, potem ko so na eni izmed kvalifikacijskih tekem sodniki in igralci bežali z igrišča. Veliko prahu je dvignila ponudba organizatorja za letalski prevoz.

Turnir se je začel 2. marca in je bil del ATP Challenger Toura – Fujairah Open. Organizatorji so skušali na vsak način izpeljati prvič organizirani turnir, a so kmalu spoznali, da so se tudi razmere v Dubaju preveč zaostrile, da bi to lahko naredili.

😳 Players and officials RAN off the court at the Fujairah Challenger in the UAE after an explosion was heard nearby



Bežali z igrišča

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek dramatičnega prizora med kvalifikacijskim dvobojem med Japoncem Hayatom Matsuoko in Belorusom Daniilom Ostapenkovom. V tretjem nizu se je zaslišal alarm in glasen pok. Takoj zatem so igralci in sodnik stekli z igrišča na varno.

Po prvih informacijah je bil razlog za alarm napad z dronom v bližini pristanišča Fudžaira, približno deset kilometrov od teniškega kompleksa. Ostanki prestreženega drona naj bi padli v industrijsko naftno cono, kjer je za tem izbruhnil požar. Prav zaradi teh razmer je ATP po posvetu z lokalnimi oblastmi in varnostnimi službami najprej tekmovanje prekinil, nato pa se vendarle odločil, da turnir odpove.

Najprej so se počutili varni

Nekateri igralci so še v ponedeljek mislili, da so v Fudžairi povsem varni in oddaljeni od dogajanja, a so kmalu videli, da ni tako. "Mislili smo, da smo v Fudžairi ločeni od vsega, a se je zgodilo deset kilometrov od tukaj. Iz hotela se je videl dim od eksplozije. Čeprav ni šlo za nameren napad, ampak le za ostanke prestreženih dronov, smo imeli občutek, da je bilo zelo blizu in da bi lahko padlo tudi kam drugam," je za spletno stran Bola Amarela povedal portugalski teniški igralec Fredrico Silva.

Šokirani nad ponudbo za letalski prevoz

Napete razmere v regiji so povzročile tudi težave v zračnem prometu. Med mnogimi, ki so obtičali v Združenih arabskih emiratih, so tudi teniški igralci. Organizatorji in ATP so začeli iskati načine, kako jim omogočiti nadaljevanje poti.

Veliko kritik je sprožilo elektronsko sporočilo, ki so ga igralci prejeli po odpovedi turnirja. Tam naj bi ATP udeležencem ponudil možnost čarterskega poleta iz Muskata v Omanu proti Milanu z vmesnim postankom v Egiptu. Za letalsko vozovnico bi morali plačati pet tisoč evrov, kar je za mnoge igralce, ki niso na najvišjih mestih, očitno prevelik finančni zalogaj. Zaradi tega je bilo veliko slabe volje med igralci in tudi v združenju igralcev PTPA, ki je opozorilo, da ne bi smeli sami nositi dodatnih stroškov zaradi nastalih okoliščin.

Na družbenih omrežjih se je brez dlake na jeziku oglasil francoski teniški igralec Laurent Lokoli, trenutno 448. igralec sveta. "Že to, da so organizatorji potrebovali toliko časa, da so odpovedali turnir, je težko razumljivo. Še bolj nerazumljivo pa je, da so igralcem nato ponudili čarterski polet, za katerega bi moral vsak plačati kar pet tisoč evrov. Ob tem se človek res vpraša, ali se pri ATP sploh zavedajo finančnih težav igralcev, ki niso med najboljšimi 250 na svetu. To je neverjetno."

