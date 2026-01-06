Krka brez težav kot prva na zaključni turnir

Košarkarji Krke so postai prvi udeleženci zaključnega turnirja pokala Spar. Dolenjska ekipa je v Novem mestu na povratni tekmi gostila Rogaško, ki jo je že na prvi tekmi ugnala za 36 točk. V drugo so varovanci Dejana Jakare slavili z 89:53 in več kot zanesljivo potrdili pot na zaključni turnir.

Novomeščani, ki imajo v svojih vitrinah štiri pokalne lovorike, zadnjo z letnico 2021, se bo v polfinalu zaključnega turnirja, ki bo 19. in 20. februarja v Šenčurju, pomerili z boljšim iz para Ajdovščina - GGD Šenčur. Prvo tekmo so dobili Šenčurjani s 106:89.

Na preostalih dveh prizoriščih so v prednosti košarkarji Cedevite Olimpijo, ki so prvo tekmo proti Perspektivi Iliriji zmagali s 84:78, ter Kansai Heliosa, ki ima pred povratnim obračunom v Laškem 29 točk prednosti.

Na zaključni turnir se bodo uvrstile tiste ekipe, ki bodo boljše iz obeh medsebojnih tekem.

Zaključni turnir bo tudi v tej sezoni potekal hkrati za košarkarje in košarkarice in bo 19. in 20. februarja 2026. Ženske bodo igrale le finalno tekmo, moški pa še polfinalni.

