Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
6. 1. 2026,
20.36

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
KK Perspektiva Ilirija kk Rogaška Kansai Helios Domžale KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Pokal spar

Torek, 6. 1. 2026, 20.36

36 minut

Pokal Spar, četrtfinale, povratne tekme

Krka brez težav kot prva na zaključni turnir

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
KK Krka : Partizan, Žak Smrekar | Krka se je zavihtela v polfinale. | Foto Filip Barbalić

Krka se je zavihtela v polfinale.

Foto: Filip Barbalić

Košarkarji Krke so postai prvi udeleženci zaključnega turnirja pokala Spar. Dolenjska ekipa je v Novem mestu na povratni tekmi gostila Rogaško, ki jo je že na prvi tekmi ugnala za 36 točk. V drugo so varovanci Dejana Jakare slavili z 89:53 in več kot zanesljivo potrdili pot na zaključni turnir.

Novomeščani, ki imajo v svojih vitrinah štiri pokalne lovorike, zadnjo z letnico 2021, se bo v polfinalu zaključnega turnirja, ki bo 19. in 20. februarja v Šenčurju, pomerili z boljšim iz para Ajdovščina - GGD Šenčur. Prvo tekmo so dobili Šenčurjani s 106:89.

Na preostalih dveh prizoriščih so v prednosti košarkarji Cedevite Olimpijo, ki so prvo tekmo proti Perspektivi Iliriji zmagali s 84:78, ter Kansai Heliosa, ki ima pred povratnim obračunom v Laškem 29 točk prednosti.

Na zaključni turnir se bodo uvrstile tiste ekipe, ki bodo boljše iz obeh medsebojnih tekem.

Zaključni turnir bo tudi v tej sezoni potekal hkrati za košarkarje in košarkarice in bo 19. in 20. februarja 2026. Ženske bodo igrale le finalno tekmo, moški pa še polfinalni.

Pokal Spar, četrtrfinale, povratne tekme

Torek, 6. januar:

Torek, 13. januar:

Torek, 10. februar:

Ponedeljek, 16. februar:

Cedevita Olimpija : Bahčešehir, Umoja Gibson
Sportal Cedeviti Olimpiji v končnici zmanjkalo moči
KK Perspektiva Ilirija kk Rogaška Kansai Helios Domžale KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Pokal spar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.