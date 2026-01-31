Dan po odpovedi smuka, bodo organizatorji skušali izpeljati superveleslalom

Dan po odpovedi smuka v Crans-Montani, kjer se je le dober teden dni pred olimpijsko preizkušnjo v kraljevi disciplini alpskega smučanja poškodovala legendarna Američanka Lindsey Vonn, bodo organizatorji skušali izpeljati superveleslalom. Na startni listi je 50 tekmovalk, med njimi tudi Ilka Štuhec, ki ima startno številko 23. Tekma se bo začela ob 11. uri. Ob 9. uri se je začel moški trening smuka.

Superveleslalomsko preizkušnjo v Crans-Montani bo odprla Avstrijka Ariane Rädler, vodilna v tej disciplini, Italijanka Sofia Goggia, pa se bo na progo podala s startno številko 13. Tik za njo bo startala Čehinja Ester Ledecka, ki blesti tudi v deskanju, a se je očitno odločila, da bo olimpijsko generalko dočakala na alpskih smučeh namesto na deski. Danes namreč na Rogli poteka tekma svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu, ki je prav tako olimpijska disciplina.

Na startni listi je sicer tudi Lindsey Vonn, a je njen nastop pod velikim vprašajem. Američanka je po hudem padcu v smuku, kjer si je poškodovala levo koleno, na družbenih omrežjih zapisala, da je padec hud udarec zanjo, a da njene olimpijske sanje še niso končane.

Edina slovenska predstavnica na tekmi bo Ilka Štuhec, ki ima startno številko 23.

Ob 9. uri se je na istem prizorišču, a na drugi progi, začel moški trening smuka.

Crans-Montana, superveleslalom, moški, startna lista: Ariane Räadler (Aut) Roberta Melesi (Ita) Mirjam Puchner (Aut) Camille Cerutti (Fra) Corinne Suter (Švi) Kajsa Vickhoff Lie 8Nor) Alice Robinson (Nzl) Elena Curtoni (Ita) Federica Brignone (Ita) Cornelia Huetter (Aut) Romane Miradoli (Fra) Emma Aicher (Nem) Sofia Goggia (Ita) Ester Ledecka (Češ) Lindsey Vonn *… 23. Ilka Štuhec (Slo)

