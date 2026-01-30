Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
30. 1. 2026,
9.55

Osveženo pred

31 minut

KK Perspektiva Ilirija KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija ABA liga ABA liga ABA

Liga ABA, 17. krog

Slovenski obračun v Hali Tivoli, Krka gosti Split, Glas zadeval

KK Ilirija, Boban Marjanović | Ilirija bo v nedeljo gostila Cedevito Olimpijo. | Foto Aleš Fevžer

Ilirija bo v nedeljo gostila Cedevito Olimpijo.

Foto: Aleš Fevžer

V 17. krogu lige ABA bo v nedeljo na sporedu slovenski obračun, saj se bosta v Hali Tivoli v nedeljo pomerili Ilirija in Cedevita Olimpija. Krka bo v ponedeljek ob 17.00 v dvorani Leona Štuklja pričakala Split.

V petek je Vienna Gregorja Glasa doma s 86:88 izgubila proti Bosni, Glas je bil s 23 točkami in petimi asistencami najboljši strelec avstrijske ekipe.

Liga ABA, 17. krog

Četrtek, 29. januar:

Sobota, 31. januar:

Nedelja, 1. februar:

Ponedeljek, 2. februar:

Lestvica:

KK Perspektiva Ilirija KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija ABA liga ABA liga ABA
