Petek, 30. 1. 2026, 9.55
31 minut
Liga ABA, 17. krog
Slovenski obračun v Hali Tivoli, Krka gosti Split, Glas zadeval
V 17. krogu lige ABA bo v nedeljo na sporedu slovenski obračun, saj se bosta v Hali Tivoli v nedeljo pomerili Ilirija in Cedevita Olimpija. Krka bo v ponedeljek ob 17.00 v dvorani Leona Štuklja pričakala Split.
V petek je Vienna Gregorja Glasa doma s 86:88 izgubila proti Bosni, Glas je bil s 23 točkami in petimi asistencami najboljši strelec avstrijske ekipe.
Četrtek, 29. januar:
Sobota, 31. januar:
Nedelja, 1. februar:
Ponedeljek, 2. februar:
Lestvica: