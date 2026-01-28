Cedevita Olimpija v zadnjih sekundah izgubila v Benetkah

Košarkarji Cedevite Olimpije so v okviru 16. kroga rednega dela EuroCupa v Benetkah po slabšem drugem polčasu, v katerem so zapravili lepo prednost zapravili, izgubili z Umano Reyer (84:86). Beneški kolektiv ima trenutno eno zmago manj od zmajev, ki še naprej lovijo drugo mesto na lestvici skupine A. Na tem je po današnji zmagi Bahčešehir, prvo pa drži Hapoel iz Jeruzalema, ki je danes drugič izgubil.

EuroCup, 16. krog:

Sreda, 28. januar:

Cedevita Olimpija in Venezia se v EuroCupu v rednem delu med seboj merita že tretjo sezono zapored. Zadnji trije obračuni so pripadli zmajem, ki so 12. novembra lani v Stožicah zmagali z rezultatom 93:65, tokrat pa je italijansko moštvo po preobratu v drugem polčasu končalo niz porazov.

Ljubljančani so odlično odprli srečanje, po uvodnem minimalnem zaostanku so vajeti vzeli v svoje roke in bili učinkoviti v napadu. Sredi četrtine so povedli za +14 (12:26), ob koncu četrtine vodili za deset, prednost pa v začetku drugega dela zvišali na 16 (19:35). Gostitelji so z delnim izidom 10:0 stopili prednost in poskrbeli za bolj tesno nadaljevanje zaključka prvega polčasa. Cedevita Olimpija je na odmor odšla ob vodstvu 41:46.

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija Domači so se v začetku drugega polčasa povsem približali ljubljanski zasedbi, ki se ji je igra v napadu povsem ustavila, na roko pa ji ni šla niti četrta osebna napaka Roka Radovića v 27. minuti. Ljubljančani so pred zadnjimi desetimi minutami vodili pet točk, a so domači z dvema trojkama v začetku zadnjega dela po dolgem času povedli s 70:69 in napovedali tesno končnico. V tej je Olimpiji, ki lahko obžaluje številne zgrešene proste mete, uspelo izenačiti na 84:84, a so domači s košem Kyla Wiltjerja tri sekunde pred iztekom rednega dela povedli za dve točki. Olimpija je poskušala z zadnjim napadom, a neuspešno, Matthew Hurt se je odločil za trojko in zgrešil. Italijani so bili pri metih z razdalje precej razpoloženi, iz 16 poskusov so dosegli 11 trojk.

Najboljša strelca Cedevite Olimpije sta bila Umoja Gibson z 19 točkami in Aleksej Nikolić z 12.

Hapoel že v četrtfinalu, Bahčešehir z zmago več od Ljubljančanov

Hapoel iz Jeruzalema, ki je izgubil drugič zapored, je bil pred začetkom 16. kroga rednega dela edina ekipa skupine B, ki si je mesto v končnici tekmovanja že zagotovila. Preostale ekipe pa bijejo ogorčen boj za mesta med najboljšimi v evropskem pokalu. Bahčešehir je danes doma tesno premagal Aris in je zdaj pri 11 zmagah, Cedevita Olimpija, ki je že uvrščena v končnico, pa ima po porazu eno manj.

Prvi dve mesti v skupini prinašata napredovanje v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čaka še osmina finala. Ljubljanska zasedba bo zadnji dve tekmi igrala v gosteh, pri Hamburgu in Vroclavu, ki nimata več možnosti za uvrstitev v izločilne boje.

