V Delta Holdingu zanikajo navedbe glede gradnje hotela Intercontinental

Intercontinental | Foto STA

V srbskem Delta Holdingu zanikajo navedbe iz nedavno objavljenih posnetkov pogovorov odvetnice Nine Zidar Klemenčič glede gradnje hotela Intercontinental v Ljubljani. Kot poudarjajo niti niso zahtevali niti niso bili deležni koristi od ljubljanskega župana Zorana Jankovića, njegovih družinskih članov ali kogarkoli iz njegovega ožjega kroga.

V posnetkih, ki so v zadnjem času zaokrožila v javnosti, Nina Zidar Klemenčič govori o tem, koga vse pozna, katera vrata vse lahko odpre in kdo je v Sloveniji vpliven. Med temi omenja tudi nekdanjega predsednika države Milana Kučana in ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Opiše tudi zgodbo okoli gradnje hotela Intercontinental, v kateri naj bi za Jankovića posredoval njegov sin, ki naj bi, kot je razumeti, v zameno za hitra pridobivanja dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji.

"Če je glas na objavljenem posnetku dejansko njen, so njene trditve popolnoma neresnične in povzročajo resno škodo ugledu Delta Holdinga," so v sporočilu za javnost v zvezi s prisluhi Zidar Klemenčič zapisali v holdingu.

Ob tem so poudarili, da ni bilo nobene prošnje ali kakršne koli koristi – zakonite ali nezakonite –, v katero bi bili vpleteni župan Ljubljane, člani njegove družine ali kdorkoli iz njegovega ožjega kroga.

"Takšne trditve so popolnoma neutemeljene in nelogične, še zlasti, če upoštevamo, da je bila zadevna lokacija kupljena od zasebnega podjetja v okviru običajne tržne transakcije med zasebnimi subjekti," so zapisali.

Petzvezdična hotela, Grand Hotel Plaza, InterContinental na Bavarskem dvoru, hotel | Foto: Matic Prevc/STA

Vsi partnerji naj bi bili izbrani v okviru transparentnih postopkov

Kot so navedli, nakup lokacije, na kateri zdaj stoji hotel Intercontinental, ni bil povezan z javnimi institucijami, zemljišče pa ni bilo pridobljeno od nobenega javnega subjekta. Glavni izvajalec ter vsi projektni partnerji in sodelavci, vključeni v naložbo, so bili po zagotovilih holdinga izbrani v okviru transparentnih in konkurenčnih postopkov, ki so potekali v skladu z najvišjimi standardi korporativnega upravljanja, strokovne odgovornosti in mednarodnih poslovnih praks.

V Delta Holdingu obenem ostro zavračajo kakršne koli poskuse povezovanja družbe s kakršno koli obliko korupcije v okviru nedavnih medijskih objav. "Takšna namigovanja so popolnoma neutemeljena in škodljiva, tako za ugled našega podjetja kot tudi za načela odgovornega in preglednega poslovanja, ki jih dosledno spoštujemo že več kot tri desetletja in pol," so poudarili.

Da bi zaščitili svoj ugled, bodo v Delta Holdingu uporabili vse razpoložljive pravne ukrepe proti vsakomur, ki širi lažne informacije, ki škodujejo njihovemu poslovanju in ugledu, so še zapisali.

"Izjave, vezane na gradnjo hotela, v kontekstu, kot je sestavljena v posnetku, nisem podala," pa je po objavi posnetka opozorila Zidar Klemenčič. Po besedah odvetnice so bili posnetki sestankov z očitno lažnimi poslovneži zmontirani na način, da se izkaže, da je povedala nekaj drugega, kot je dejansko povedala.

Janković bo zadevo komentiral na torkovi redni novinarski konferenci.

Delta Holding je eden največjih holdingov v Srbiji, deluje pa na področju kmetijstva, bančništva, nepremičnin, turizma, maloprodaje, distribucije. Lastnik in predsednik je srbski podjetnik Miroslav Mišković, ki velja za enega najbogatejših ljudi v državi.

Zoran Janković
Novice Janković o trditvah Zidar Klemenčič: To je čista laž #video
