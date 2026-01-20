Cedevita Olimpija na tekmi vzponov in padcev do 10. zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 15. krogu evropskega pokala na tekmi vzponov in padcev s 86:80 premagali romunski Cluj. S 25 točkami je bil prvi strelec ljubljanske ekipe DJ Stewart, po izvrstnem drugem polčasu je Aleksej Nikolić obračun končal s 24 točkami. Tekma je bila zaradi evropskega prvenstva v futsalu namesto v Stožicah v hali Tivoli. Bahčešehir ob 19.00 igra proti vodilni ekipi v skupini Hapoelu. Zmaga Olimpije in poraz Bahčešehirja bi pomenil, da gre ljubljanska ekipa na drugo mesto.

EuroCup, 15. krog:

Torek, 20. januar:

DJ Stewart je dal osem točk v prvi četrtini. Foto: Aleš Fevžer Košarkarji Cedevite Olimpije so se vrnili v hram slovenske košarke, kjer trenirajo od nedelje (Stožice so zasedene zaradi evropskega prvenstva v futsalu). V Tivoliju so v torek zvečer gostili obračun 15. kroga rednega dela EuroCupa. V goste je prišla druga najboljša napadalna ekipa lige, romunski Cluj.

Na krilih Jake Blažiča je Cedevita Olimpija izvrstno odprla tekmo in povedla z 9:2. Sedem točk je dal kapetan. Sledil mu je DJ Stewart, ki je s svojim četrtim košem sredi prve četrtine poskrbel za vodstvo s 17:9. Po dveh koših Alekseja Nikolića pa je Olimpija dobri dve minuti pred koncem prve četrtine prvič vodila z dvomestno razliko (21:9). Izvrstnih prvih 10 minuta v napadu in obrambi se je končalo z izidom 24:12.

Po menjavah druga četrtina ni bila tako dobra. Cluj je začel topiti prednost, Cedeviti Olimpiji pa ni stekel met za tri točke. Zadeli so le dve trojki iz 13 metov. Ob polčasu je bilo na semaforju v Tivoliju 37:34. Stewart je bil pri 12 točkah, Bažič in Nikolić sta ostala pri sedmih. Kubanec Karel Guzman je bil z osmimi točkami prvi strelec gostov.

Po odličnem začetku tekme se je Cedevita Olimpija na začetku drugega polčasa znašla v zaostanku. Foto: Aleš Fevžer

Krizne minute so se nadaljevale oziroma so bile še večje na začetku drugega polčasa. Z delnim izidom 20:8 je sredi tretje četrtine Cluj vodil že za devet točk (45:54). Kar naenkrat so imeli gostje tri košarkarje z dvomestnih številom točk. A sledil je nov preobrat. Z bolj agresivno obrambo je Olimpiji spet stekel napad. Po delnem izidu 10:0 so prišli nazaj v vodstvo (55:54). Zanj je trojko zadel Stewart, ki je bil pri 17 točkah. Po 30 minutah je bilo 60:59.

Jaka Blažič je dal devet točk. Foto: Aleš Fevžer V zadnji četrtini je ljubljanska ekipa spet začela višati svojo prednost, predvsem po zaslugi dobrega napadalnega skoka. Tri minute do konca tekme je imela že 17 napadalnih skokov (vseh skupaj 37). Po trojki Umoje Gibsona, ki je bil sicer šele pri sedmih točkah, je povedla z 78:71. In 10. zmaga na 14. tekmi je bila Olimpijina. Za končni izid 86:80 je dal največ točk, 25, Stewart. Nikolić se je po izvrstnem drugem polčasu ustavil pri 24 točkah. Guzman in Dušan Miletić sta jih za goste dale po 16. Blažič je dal devet točk, po sedem pa Gibson in Joseph Girard III. Najboljši igralec Cluja to sezono Mitchell Creek je prispeval samo pet točk.

EuroCup, 15. krog:

Torek, 20. januar:

Sreda, 21. januar:

Lestvici: