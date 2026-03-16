Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v torek ob 19.30 v Franciji z JL Bourgom udarili za polfinale Eurocupa. Zasedba Zvezdana Mitrovića bo skušala narediti še korak dlje od prejšnje sezone, ko se je njihova sezona po nesrečnem porazu z Bahčešehirjem končala z uvrstitvijo med najboljših osem. Skupno bodo Ljubljančani tretjič lovili pot med najboljše štiri ekipa tekmovanja, do zdaj še niso bili uspešni.

"Ne iščemo nobenih alibijev, dali bomo vse od sebe," je pred tekmo sezone iz francoskega kraja Bourg-en-Bresse slovenskim predstavnikom sedme sile sporočil Zvezdan Mitrović, ki bo v torek s Cedevito Olimpijo še drugič zapored iskal pot v polfinale evropskega pokala. Ljubljanski košarkarji so v nedeljo v času nedeljskega kosila z mislimi tudi že pri torkovi tekmi izgubili v Beogradu proti Partizanu, nato pa s poletom iz Beograda do Ženeve in nato z avtobusom v poznih urah nedeljskega večera prispeli v kraj blizu Bordeauxa.

"Danes zjutraj smo pogledali nekaj videov, čaka nas še lažji trening, ker smo imeli v nedeljo dolgo pot iz Beograda in prišli pozno zvečer. Tudi zato nas čaka še malce več počitka, v torek sledi še zadnje spoznavanje s tekmecem in nato tekma. Časa za pripravo ni bilo veliko, ker smo še v nedeljo igrali s Partizanom, na drugi strani je Bourg nazadnje igral dan pred nami, igrali niso niti osmine finala. A tako pač je, ne iščemo izgovorov," je jasno povedal Mitrović.

Cedevita Olimpija se je v sredo z zmago nad Chemnitzom prebila v četrtfinale. Foto: Aleš Fevžer

"Od te tekme pričakujemo zgolj eno stvar, ker vemo, da se vse odloči le na enem srečanju in lahko napredujemo ali izpademo. Naš cilj je, da naredimo dober rezultat in se uvrstimo med najboljše štiri," je odločno še napovedal Črnogorec.

Škara pod vprašajem

Pri Cedeviti Olimpiji pred tekmo četrtfinala upajo na pomoč Davida Škare, ki je zbolel in je zaradi tega izpustil tudi nedeljsko tekmo s Partizanom. "Škara je bil bolan, tudi zdaj še ni povsem zdrav, imel je povišano telesno temperaturo, tudi danes še ne bo treniral, upamo pa, da nam bo v torek na voljo, ker je za nas zelo pomemben košarkar v rotaciji. Preostali fantje so dobro, na zadnji tekmi sem se trudil porazdeliti minutažo, vsi so igralci, veliko je bilo rotacij. Je bila pa proti Partizanu težka tekma, potem je nekaj terjala še dolga pot, tako da bo najbolj pomembno, da se sveži odpravijo na to tekmo. Potem imamo priložnost," je prepričan Mitrović.

Kar se tiče ostalih kadrovskih zadev, so košarkarji pripravljeni, je pa ekipo pred nekaj dnevi zapustil Joseph Girard, ki v Ljubljani ni izpolnil tistega, kar so od njega pričakovali, obe strani pa sta sporazumno prekinili pogodbo. Američan je okrepil turški Trabzonspor. "Prišli smo do te stopnje tekmovanj, da atletsko ni mogel parirati tekmecem. Gre za izjemno talentiranega košarkarja, odličnega strelca, a težave je imel pri pokrivanju in pariranju kakovostnim tekmecem, recimo proti Dubaju … Do play-offa je bilo to precej drugače. Dobil je odlično ponudbo in nismo mu hoteli stati na poti, upam, da bo dobil več minutaže, nam pa se odpre še več prostora za mlade košarkarje, in mislim, da smo vsi v plusu," je pojasnil Mitrović.

Joseph Girard se je preselil v Turčijo.

Obračun dveh odličnih obrambnih ekip

Misli ljubljanskih košarkarjev so zdaj že povsem pri torkovem obračunu, kjer jih čaka trenutno peta najboljša ekipa francoskega prvenstva. Bourg je prvi del v skupini B končal na prvem mestu z izkupičkom 13 zmag in petih porazov, tako kot prvi Bešiktaš, Francozi pa so si s tem zagotovili tudi neposredno pot v četrtfinale. Francoski klub je bil v tej sezoni rednega dela izjemen predvsem pri obrambnih nalogah. V povprečju so tako kot Turk Telekom prejeli le 76,8 točke na tekmo, je pa bil takoj za tema ekipama ljubljansko moštvo (77,8 točke na tekmo), tako da se obeta zanimiv boj.

"Pomembno bo, kako bomo igrali v obrambi, ker gre za zelo talentirano ekipo. Atletsko so zelo dominantni, hkrati pa so odlično pokriti na vseh položajih, so res kompletna ekipa z veliko izkušnjami. Pred dvema letoma so igrali v finalu, ekipa je od takrat precej spremenjena, se pa ni spremenil sistem, ker še vedno igrajo zelo agresivno. Pomembno bo, da bomo zadevali mete iz igre, kar nam zdaj ni uspevalo, da bomo imeli več širine v igri in da poskusimo izkoristiti naše prednosti, da bo žoga hitro krožila in da razbremenimo naše organizatorje igre velikega pritiska. Kot na vsaki tekmi bo zelo pomembno tudi kontrolirati skok," je poudaril Mitrović.

Statistično najbolj učinkovit igralec Bourga v tej sezoni je 200 centimetrov visoki, 27 letni Both Gach, ki v povprečju dosega 13,4 točke, 3,4 skoka in 1,7 asistence na tekmo. Najboljši strelec ekipe je Darius McGhee, ki v povprečju dosega 13,9 točke na tekmo. "Podobni so Chemnitzu, samo, da so ekipno še boljši in imajo še bolj kakovostne košarkarje," je še dodal trener Olimpije.

Preberite še: