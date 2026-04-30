Slovenski košarkarski reprezentant Martin Krampelj je z moštvom Bilbaa v sredo osvojil lovoriko Fibinega evropskega pokala. Krampelj je ob zmagi svojega moštva z 89:74 proti grškemu Paoku v statistiko vpisal tri skoke.

Martin Krampelj je na igrišču preživel nekaj več kot 16 minut. Bilbao je sicer prvo moštvo, ki je v omenjenem tekmovanju slavilo dvakrat, saj je ubranilo lanski naslov. Bilbao je bil od Paoka, ki je na prvi tekmi zmagal z 79:73, boljši s skupnim izidom 162:153. Oba tekmeca sta se v finalu srečala tudi lani.

Paok je ob polčasu še imel vodstvo v skupnem seštevku, a so nato tretjo četrtino s 27:16 prepričljivo dobili Španci in pred zadnjim delom tekme prešli v vodstvo s 70:57 in nato tekmo mirno pripeljali od konca.

Za najkoristnejšega igralca finala je bil izbran Američan Darrun Hilliard, ki je na obeh finalnih tekmah v povprečju dosegel 17,5 točke in 3,5 asistence. Na odločilni tekmi je k zmagi svojega moštva prispeval 16 točk in 5 podaj. Na finalni tekmi je bil v dresu Paoka z 19 točkami najučinkovitejši njegov rojak Breein Tyree, za zmagovalce pa jih je 17 dodal še Litovec Margiris Normantas.

Poleg Kramplja se je lani s to lovoriko v dresu Bilbaa okitil tudi Zoran Dragić.