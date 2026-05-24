Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
24. 5. 2026,
20.48

Osveženo pred

2 uri, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Evropski Pokal Blažka Hauptman Atletico Guardes Tilen Strmljan

Nedelja, 24. 5. 2026, 20.48

2 uri, 36 minut

Blažka Hauptman z Atletico Guerdesom do naslova v evropskem pokalu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
rokometna žoga | Foto Sportida

Foto: Sportida

Rokometašice Atletico Guardesa so zmagovalke letošnjega evropskega pokala. Na povratni finalni tekmi so z 29:24 (14:8) premagale slovaško ekipo Michalovce. Španke so s 24:20 dobile že prvo tekmo. Učinkovita pri zmagovalkah je bila tudi slovenska igralka Blažka Hauptman s štirimi goli.

Na prvi finalni tekmi v moški konkurenci je madžarska Mol Tatabanya izgubila z makedonskim Ohridom z 28:29 (8:13). Štiri gole je za Ohrid dosegel tudi slovenski rokometaš Tilen Strmljan.

Obe ekipi se borita za svojo prvo evropsko lovoriko. Povratna tekma v Ohridu bo prihodnjo nedeljo bo 20. uri.

Preberite še:

Celje Pivovarna Laško : Slovenj Gradec
Sportal Celjani po pravi drami v finale s Slovanom. Vroče je bilo tudi ob parketu.
Blaž Janc slovenska rokometna reprezentanca
Sportal Po slavju v Bonifiki tudi jasno opozorilo na stare težave
slovenska rokometna reprezentanca, Uroš Zorman
Sportal Uroš Zorman po novi drami brez odgovora
Evropski Pokal Blažka Hauptman Atletico Guardes Tilen Strmljan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.