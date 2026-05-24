Blažka Hauptman z Atletico Guerdesom do naslova v evropskem pokalu

Rokometašice Atletico Guardesa so zmagovalke letošnjega evropskega pokala. Na povratni finalni tekmi so z 29:24 (14:8) premagale slovaško ekipo Michalovce. Španke so s 24:20 dobile že prvo tekmo. Učinkovita pri zmagovalkah je bila tudi slovenska igralka Blažka Hauptman s štirimi goli.

Na prvi finalni tekmi v moški konkurenci je madžarska Mol Tatabanya izgubila z makedonskim Ohridom z 28:29 (8:13). Štiri gole je za Ohrid dosegel tudi slovenski rokometaš Tilen Strmljan.

Obe ekipi se borita za svojo prvo evropsko lovoriko. Povratna tekma v Ohridu bo prihodnjo nedeljo bo 20. uri.

