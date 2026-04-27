Ščuka še naprej s težavami z gležnjem

Slovenski košarkar Martin Krampelj, ki brani barve španskega Bilbaa, je na prvi tekmi finala Fibinega evropskega pokala doživel poraz na gostovanju pri Paoku iz Soluna. Grki so bili od Špancev boljši z 79:73, Slovenec pa je v svojo statistiko vpisal tri točke in dva skoka. Na Poljskem se je izkazal Aljaž Kunc, ki je dosegel 17 točk. Neprijetne trenutke v Nemčiji preživlja Luka Ščuka, ki se že dalj časa ubada s poškodbo gležnja.

Krampelj je na vročem solunskem parketu igral 26 minut. Odločitev o tem, kdo bo osvojil lovoriko, bo sicer padla v sredo, ko se bosta moštvi ponovni srečali v Bilbau. Bilbao v tem tednu ni imel tekme v španskem prvenstvu, saj je dvoboj 28. kola z Zaragozo odigral že v začetku februarja.

Poleg Kramplja si kruh na Iberskem polotoku služita še dva slovenska košarkarja, in sicer Stefan Joksimović in Žiga Samar. Prvi ni zaigral ob porazu Baskonie proti Barceloni z 92:95, medtem ko je Samar v dresu Gran Canarie na parketu prebil manj kot dve minuti. V tem času je zabeležil skok in podajo. Njegovo moštvo je sicer ugnalo Girono s 100:90.

Izmed slovenskih košarkarskih legionarjev je bil ta teden najučinkovitejši Kunc, čigar 17 točk ni bilo dovolj za zmago Toruna proti Gorniku. Slednji je slavil s 96:73. Kunc je omenjenemu strelskemu izkupičku dodal še šest skokov in dve podaji.

Martin Krampelj Foto: Aleš Fevžer

Ščuka s poškodovanim gležnjem

Neprijetne trenutke v Nemčiji preživlja Luka Ščuka, ki se že dalj časa ubada s poškodbo gležnja. Za nameček pa je ekipa Braunschweiga, katere član je, doživela nov poraz proti moštvu Vechte. Slednja je njegove soigralce ugnala s 120:98, kar jih uvršča na mesto, ki ne zagotavlja obstanka v prvoligaški konkurenci.

V Franciji so bile ta vikend na sporedu pokalne tekme, zato Gregor Hrovat (Dijon) in Leon Stergar (Limoges) nista bila na delu. Alen Omić je z moštvom Merkezefendija v turškem prvenstvu doživel še tretji zaporedni poraz. Tokrat je moral premoč priznati Galatasarayju, ki je slavil z 90:80. Naturalizirani slovenski center je srečanje končal s štirimi točkami, petimi skoki in podajo.

Aktivni so bili tudi košarkarji v ligi Aba. Klemen Prepelič je za vodilno moštvo lige Dubaj na dvoboju s sarajevsko Bosno v 18 minutah dosegel pet točk, štiri skoke in dve podaji. Dubaj je Sarajevčane odpravil z 92:64.

V tem tekmovanju je sezono v dresu Mege učinkovito končal Urban Kroflič. Na tekmi proti Borcu v gosteh je prispeval 16 točk, skok in pet podaj. Mega je tekmo dobila z 98:89.

Preberite še: