Obeležitev dneva Slovenske vojske z nepozabnim dogajanjem v Novem mestu

Tudi letos bo Slovenska vojska stkala most med tistimi, ki nosijo uniformo, in tistimi, ki jim ta uniforma zagotavlja varnost. V duhu letošnjega praznovanja še posebej odmeva pripravljenost na preizkušnje, ki krepijo vez med vojsko in domovino. Osrednja slovesnost ob dnevu Slovenske vojske tako združuje ponos, pogum in požrtvovalnost – vrednote, ki stojijo v samem jedru služenja skupnosti.

Zgodovina in pomen praznika

Slovenska vojska svoj praznik obeležuje 15. maja v spomin na leto 1991, ko se je začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Letos ob tem zaznamuje tudi 35 let služenja vojaškega roka v slovenskem jeziku – pomemben mejnik, ko so naborniki prvič prisegli in se usposabljali v materinščini, kar je okrepilo temelje samostojnosti in narodne identitete. V počastitev tega zgodovinskega trenutka vojska tradicionalno pripravi vrsto dogodkov, ki jih zaokrožita protokolarna slovesnost in koncert, prežeta z izrazitim občutkom časti in spoštovanja do domovine.

Celodnevno dogajanje v Novem mestu

Po lanskem praznovanju v Kopru se letošnje dogajanje seli v Novo mesto. V soboto, 16. maja 2026, bodo obiskovalci ves dan lahko od blizu spoznavali raznolik in dinamičen svet vojaških poklicev. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske – od pilotov, pehotnih vojakov in vojaških glasbenikov do vodnikov službenih psov, operaterjev brezpilotnih sistemov, zdravstvenih tehnikov, inženirjev in vrhunskih športnikov – bodo predstavili svoje delo ter izkušnje.

Statične predstavitve bodo potekale na Glavnem trgu, dinamične pa ob Kandijskem mostu ob 11.00, 13.00 in 15.00. Dogodek bo ponudil priložnost za neposreden stik, pogovor in vpogled v to, kaj pomeni služiti domovini. Ob tem bodo predstavljene tudi možnosti sodelovanja – od prostovoljnega služenja vojaškega roka in pogodbene rezerve do vojaških taborov za mlade ter štipendijskih programov.

Foto: Gaja Hanuna

Priložnosti za obiskovalce

Obiskovalcem bodo na voljo:

spoznavanje raznolikih vojaških poklicev in ljudi, ki jih opravljajo,

ogled taktično-tehnične predstavitve enot in opreme, vključno z dinamičnimi prikazi,

preizkusi v simulacijah in osnovnih vojaških veščinah ter

pogovori s pripadniki vojske, na katerih bodo lahko iz prve roke izvedeli, kaj pomeni služiti domovini.

Dogodek bo tudi priložnost za razmislek o vrednotah, ki presegajo vojaški poklic – srčnost, enotnost, vztrajnost in moštveni duh –, ključnih vrednotah tako v službi kot vsakdanjem življenju.

Različne možnosti sodelovanja s Slovensko vojsko

Obiskovalci bodo lahko podrobneje spoznali priložnosti za vključitev v Slovensko vojsko. Na voljo bodo informacije o prostovoljnem služenju vojaškega roka, vstopu v pogodbeno rezervo, poletnih vojaških taborih za mlade, opravljanju obvezne prakse ter štipendijskih programih za dijake in študente. Predstavniki vojske bodo na voljo za vprašanja in individualne pogovore, kar bo omogočilo jasen vpogled v različne poti sodelovanja.

Foto: Bojan Puhek

Večerni del: protokolarna slovesnost in koncert

Večerno dogajanje se bo ob 18. uri začelo v dvorani Marof v Novem mestu. Program bo odprla protokolarna slovesnost s častnimi gosti, slavnostnimi nagovori in podelitvijo najvišjih priznanj Slovenske vojske.

Sledil bo glasbeni vrhunec večera – koncert Big banda Orkestra Slovenske vojske, ki bo na odru združil priljubljena slovenska glasbena imena: MRFY, Tokac, Irena Yebuah Tiran, Nuša Derenda in Neisha. Večer bo preplet veličastnih trenutkov, ko se srečata bogata dediščina in sodobni glasbeni utrip.

Foto: Bojan Puhek

Brezplačne vstopnice

Vstopnice za večerni slavnostni program in koncert so brezplačne ter na voljo prek platforme Eventim. Ker je število mest omejeno, organizatorji priporočajo pravočasno rezervacijo.

Solidarnost v akciji – pomoč za Tea

Dogodek bo imel tudi dobrodelno noto. Ves čas prireditve bo odprta donacijska SMS-številka za pomoč Teu - TEO5 ali TEO10 na 1919. Gre za sina pripadnika Slovenske vojske, ki ima težko bolezen in potrebuje zdravljenje v Združenih državah Amerike. Vsak prispevek, ne glede na višino, pomeni korak bližje njegovemu okrevanju ter izraz solidarnosti in podpore.

Kdaj: sobota, 16. maj 2026



Kje: Novo mesto (statične predstavitve na Glavnem trgu, dinamične ob Kandijskem mostu ter večerna slovesnost in koncert v dvorani Marof)



Brezplačne vstopnice: www.eventim.si in prodajna mesta Eventima









