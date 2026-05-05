Potrošniški kredit: kako do sredstev še isti dan brez skritih stroškov

Nekatere odločitve zorijo dlje časa. Ne pridejo čez noč, ampak jih nosimo s sabo kot tiho željo, ki se vedno znova vrača. Potovanje, ki ga želite doživeti z najbližjimi. Avto, ki ne pomeni le prevoza, ampak občutek varnosti na vsakem kilometru. Oprema doma, ki bi končno odražala vaš ritem in način življenja. Ali pa zdravstveni poseg oziroma pripomoček, ki bi vam prinesel olajšanje in več miru. V ozadju teh odločitev ni le premišljen nakup, je svoboda, da si nekaj omogočite. Mir, da ste poskrbeli zase ali za svoje bližnje, in včasih tudi tisti tihi "zdaj je čas", ki ga ne želite več preslišati.

Pa vendar te odločitve pogosto odložimo. Ne zato, ker ne bi bile pomembne, ravno nasprotno. Zdi se, da finančno še ni pravi trenutek, da bo treba še malo počakati, še malo preračunavati, še malo odlašati. A v resnici je lahko precej bolj preprosto.

Ko imate na voljo rešitev, ki združuje hitrost, preglednost in občutek nadzora, se stvari premaknejo. Premium kredit LON je zasnovan prav za takšne trenutke, ko si želite nekaj omogočiti premišljeno, a brez odlašanja. Pogosto že isti dan.

Foto: Shutterstock

Ko odločitev končno dobi svoj trenutek

Ko enkrat sprejmete odločitev, želite, da stvari stečejo. Brez zapletov, brez dolgotrajnega usklajevanja in predvsem brez občutka, da izgubljate priložnost.

Prav tu se pokaže razlika med rešitvami, ki vas zavirajo, in tistimi, ki vam sledijo. Premium kredit LON je zasnovan tako, da ne zapleta, ampak podpira vašo odločitev – hitro, jasno in brez nepotrebnih korakov.

Postopek je v osnovi zelo preprost in prilagojen realnim razmeram. Obiščete najbližjo poslovno enoto LON in oddate vlogo za kredit. S seboj prinesete osnovno dokumentacijo, predvsem zadnjih 12 bančnih izpiskov, ki jih lahko preprosto pridobite iz svoje spletne ali mobilne banke. Vse dokumente (vključno z vlogo) lahko prenesete že vnaprej s spletne strani LON, postopek pa je enak za nove in obstoječe komitente. Izplačilo sredstev prejmete isti dan, ko oddate popolno dokumentacijo.

Ko je dokumentacija oddana, sledita pregled in odločitev. Če je vloga popolna, lahko odgovor prejmete zelo hitro, pogosto še isti dan. V praksi to pomeni, da lahko sredstva na svoj račun prejmete brez dolgotrajnega čakanja, ki je sicer pogosto pri podobnih postopkih. Pomembno je tudi, da vas pri tem ne čakajo dodatna presenečenja: ni stroškov odobritve, ni zavarovalne premije, postopek pa ostaja pregleden od začetka do konca.

Foto: Getty Images

Ko so pogoji jasni, je odločitev lažja

Pomemben del vsake finančne odločitve je občutek, da imate stvari pod nadzorom. Da veste, kaj lahko pričakujete, tako danes kot tudi v prihodnje. In prav to pogosto odloča, ali bomo naredili naslednji korak ali še malo počakali.

Premium kredit LON zato temelji na preglednosti in preprostosti. Fiksna obrestna mera že od 4,5 odstotka pomeni, da vas morebitne spremembe na trgu ne bodo presenetile. Z vključitvijo v Zlati ali Premium paket pa si lahko zagotovite dodatno znižanje obrestne mere. Znesek do 20 tisoč evrov in možnost odplačevanja do 84 mesecev vam omogočata, da kredit prilagodite svojemu življenjskemu ritmu.

Pomembno je tudi, da ni skritih stroškov. Premium kredit LON je brez stroškov odobritve in brez zavarovalne premije, tako že na začetku natančno veste, pri čem ste.

Hkrati je kredit dostopen širokemu krogu ljudi: zaposlenim in upokojencem z rednimi prihodki. Postopek je preprost tako za obstoječe kot nove komitente, brez zapletenih pogojev ali dolgotrajnega urejanja bančnega odnosa. Ko so stvari postavljene jasno, odločitev ni več vprašanje "ali", ampak "kdaj".

Za lažjo predstavo: pri znesku deset tisoč evrov in odplačevanju v 60 mesecih znaša mesečna anuiteta 190,33 evra (pri fiksni obrestni meri 4,5 odstotka). To pomeni predvidljiv mesečni strošek, brez nepričakovanih sprememb. Skupni stroški kredita (brez stroškov odobritve in zavarovalne premije) so 413,40 evra, efektivna obrestna mera pa 6,15 odstotka. Natančen izračun za vaše želje je najbolje opraviti prek osebnega svetovanja, naročite se na sestanek, pošljite povpraševanje ali naročite klic.

Opomba: akcijska ponudba ne velja za popolno poplačilo obstoječih kreditov pri LON; delež poplačila obstoječega kredita lahko znaša največ 50 odstotkov odobrenega zneska.

Foto: Shutterstock

Ko odločitve dobijo pravo težo

Potrošniški kredit danes ni več le rešitev za nepričakovane izdatke. Vse pogosteje postaja način, kako si ljudje omogočijo stvari, ki imajo zanje resnično vrednost. To so odločitve, ki jih ne želite več prestavljati. Izkušnje, ki jih želite doživeti pravočasno. Koraki, ki vplivajo na vaše počutje, varnost ali kakovost vsakdana. In pogosto ne gre za vprašanje, ali si tega želite, temveč ali boste še čakali.

Premium kredit LON ponuja možnost, da stvari premaknete naprej na način, ki ostaja premišljen, a hkrati dovolj preprost, da vas ne ustavi. Ko imate jasne pogoje, hitro izvedbo in občutek nadzora, odločitev postane lažja in predvsem pravočasna.

Akcijska ponudba velja do 30. junija 2026, zato je to lahko tudi pravi trenutek, da preverite, kaj vam je na voljo. Če razmišljate o naslednjem koraku, je morda dovolj že to, da preverite možnosti in vidite, kako blizu je lahko uresničitev.