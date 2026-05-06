Drugačen obraz Jake Blažiča: Bili smo izčrpani

Košarkarje Cedevite Olimpije v četrtek čaka začetek boja za polfinale lige ABA. Ljubljančani se bodo za polfinalno vstopnico v boju na dve zmagi pomerili s Crveno zvezdo. "Bili smo izčrpani, predvsem v psihičnem smislu," je dogajanje ob sedmih zaporednih porazih pred koncem drugega dela pokomentiral kapetan Jaka Blažič, ki verjame, da bo ekipa po daljšem premoru odgovorila na pravi način in pokazala drugačen obraz.

Ljubljanska zasedba po skoraj tritedenskem premoru že komaj čaka, da po seriji trenažnega obdobja znova stopi na parket, še posebej po zahtevnem zadnjem obdobju. Zmaji so po izpadu v četrtfinalu Eurocupa nanizali sedem zaporednih porazov, tik pred koncem drugega dela pa ugnali Igokeo in s tem prekinili negativni niz.

"Vsi smo si želeli evropskega polfinala, Eurocup je bil naša prioriteta v sezoni in na koncu, ko nam ni uspelo, tudi po končnici, ki bi se lahko obrnila tudi v našo korist, so si sledile tekma za tekmo v ligi ABA in niti ni bilo časa, da bi se lahko bolje pripravili na obračune. Imeli smo srečanja proti odličnim ekipam, zato je sledil padec. Bili smo izčrpani, predvsem v psihičnem smislu. Upam, da nam je ta premor zdaj res dobro del in bomo pokazali povsem drugačen obraz," pred začetkom četrtfinalne serije poudarja kapetan Jaka Blažič, ki je s soigralci dobro izkoristil tekmovalni premor.

Cedevito Olimpijo čaka boj za polfinale.

"Zame je bilo prvič v 20 letih kariere, da sem imel takšen premor proti koncu sezone, preprosto je bil tak koledar v Evropi in tudi ligi ABA. Ta čas smo izkoristili, da smo se dobro pripravili. Morda je bilo to po tem zadnjem ne najboljšem obdobju dobrodošlo, ta čas smo dobro izkoristili. Sveži smo, malce smo pozabili na zadnje slabše predstave, poskusili smo se tako kot v predsezoni posvetiti osnovam in se taktično maksimalno pripraviti na Zvezdo. Mislim, da je za nami dobro obdobje priprav in upam, da nam bo to pomagalo na tekmi. Vsi smo željni dokazovanja, sploh mlajši so zagnani, tako da moram vse pohvaliti," je soigralce pohvalil Blažič.

Dolgega premora je skorajda konec

Zdaj je čakanja za člane Olimpije skorajda konec, v četrtek bo šlo zares proti evroligaški Crveni zvezdi, katere dres je med letoma 2013 in 2015 nosil tudi Blažič. "Pri Zvezdi sem preživel dve lepi sezoni, ampak zdaj sem član Olimpije in zagotovo bo moja motiviranost na najvišji ravni," poudarja član ekipe, ki je po drugem delu lige top 8 zasedla šesto mesto, Zvezda je bila tretja.

"Vemo, da nas čaka težka tekma na njihovem terenu, tako da pričakujemo agresivnega tekmeca, igro z veliko kontakta, na kar smo se v zadnjih tednih tudi pripravljali, tako da upam, da bomo prikazali dobro igro in da nam mogoče uspe presenečenje v Beogradu," je prepričan Blažič.

Ne glede na kader se v taboru Cedevite Olimpije zavedajo, kaj jih čaka. "Zvezda že nekaj let igra na podoben način in na to moramo biti pripravljeni. Ves čas se nekako opominjamo na to in verjamem, da bo naš odziv dober. Pomembno bo, da bomo potrpežljivi v napadu, predvsem bodo pomembne te preproste zadeve, ki jih včasih na tekmi pozabiš. Na to smo opozarjali tudi na treningih. Vedno je nekaj posebnega igrati takšne tekme, zdaj se bomo proti Zvezdi borili za polfinale, ta ekipa je tudi v evroligi pokazala dobre predstave, mi pa bomo zagotovo maksimalno fokusirani," je dodal Blažič.

