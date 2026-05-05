Zvezdan Mitrović česa takšnega še ni doživel

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je po nekajtedenskem premoru začetek končnice v letošnji sezoni lige ABA. Ljubljanska zasedba bo v četrtek ob 18.30 na prvi tekmi četrtfinala gostovala v Beogradu pri Crveni zvezdi. "Prvič v karieri se mi je zgodil takšen premor pred koncem sezone, zato niti jaz ne vem, kakšen bo naš odziv," je zadnje obdobje pokomentiral trener Olimpije Zvezdan Mitrović, ki je ob koncu rednega dela prejel tudi priznanje za najboljšega trenerja v jadranski ligi.

Za Cedevito Olimpijo je posebno, morda celo nenavadno obdobje, saj so svojo zadnjo tekmo v obdobju, ki je ponavadi natrpano s tekmami, odigrali 19. aprila. Takrat so proti Igokei v zadnjem krogu drugega dela jadranskega tekmovanja prekinili niz kar sedmih zaporednih porazov in vendarle našli odgovor na krizo, ki se je začela z nesrečnim izpadom v evropskem pokalu v četrtfinalu s kasnejšim prvakom Bourgom.

V skoraj tritedenskem premoru Ljubljančani niso mirovali, nasprotno, zaprli so se v dvorano in trenirali, da bodo kar najboljše pripravljeni na prvi obračun četrtfinala proti Crveni zvezdi. "Odlično smo delali, fantje so res trdo garali, v teh tednih so delali, kot da je začetek sezone. Prvič v karieri se mi je zgodil takšen premor pred koncem sezone, zato niti jaz ne vem, kakšen bo naš odziv," je dogajanje pokomentiral trener ljubljanske zasedbe Zvezdan Mitrović.

"Play-off začenjamo v malce specifičnem položaju, saj smo zadnjo tekmo odigrali 19. aprila. Na žalost nismo niti mogli odigrati kakšne pripravljalne tekme, ker vse ekipe igrajo državna prvenstva in nismo našli nikogar. Smo pa trdo delali, naredili smo serijo treningov, kot da smo v pripravljalnem obdobju pred sezono, bilo je malce čudno, a tako pač je," je dodal ljubljanski trener.

Ekipi sta si v tej sezoni razdelili zmagi

Crvena zvezda je v tem času končala svojo pot v evroligi, kjer je v play-inu morala priznati premoč Barceloni, nato je v četrtfinalu domače superlige presenetljivo izgubila na drugi tekmi proti Zlatoboru, a nato v odločilni tretji tekmi pokazala zobe (116:62).

Ekipi sta se v tej sezoni dvakrat že srečali v prvem delu sezone. Na prvem medsebojnem obračunu je bila v Stožicah uspešnejša Cedevita Olimpija (87:86), na drugem je zmaga v Beogradu pripadla Crveni zvezdi (97:77). A ekipi sta vsaj od tiste prve tekme precej spremenjeni. "V primerjavi z našo prvo tekmo z njimi gledamo dve različni ekipi. Imajo res dominantne, atletske igralce. Na tisti drugi tekmi v Beogradu so nas fizično povsem nadigrali tudi z agresivno obrambo. Prvi cilj bo ta, da se prilagodimo na njihovo agresivno obrambo, na kar se pripravljamo, potem pa da bomo izpolnili še naloge v napadu. Zelo pomemben bo skok," je opozoril Mitrović.

Vloga najboljšega strelca v jadranski ligi pripada Jordanu Nwori s povprečjem 13,6 točke na tekmo, pomemben delež vselej prispeva tudi Chima Moneke s povprečjem 11 točk in 4,5 skoka na tekmo. "Crvena zvezda je sijajna ekipa, imajo nekaj težav, kar bo zagotovo dodatna motivacija zanje, da odigrajo kar se da dobro. Vemo, da so evroligaška ekipa, kakšen imajo proračun, mi pa bomo iskali naše priložnosti, kolikor bodo le možnosti. Poznamo jih dobro, malce menjajo svoj izbor kadra, verjamem, da bodo zdaj igrali v najmočnejši zasedbi," je prepričan Črnogorec. Zvezda je drugi del lige ABA sklenila na tretjem mestu z izkupičkom 18 zmag in šestih porazov, Olimpija je bila šesta (13 zmag in 11 porazov).

Matthew Hurt zaradi zdravstvenih težav nekaj dni ni treniral, v ponedeljek je delal po prilagojenem programu, v ljubljanski zasedbi pa upajo, da bo ekipi na voljo v četrtek. Preostali fantje so nared in pripravljeni na odhod v Beograd. Tja bo trener Mitrović odpotoval tudi z nazivom najboljšega trenerja sezone v regionalni košarkarski ligi ABA. "Veliko mi pomeni, ker vem, da so to glasovi novinarjev, a v prvi vrsti mojih kolegov. Sem zelo počaščen, to je za trenerja vedno znak spoštovanja in lahko rečem, da sem res ponosen," je dodal Mitrović.

Po prvi tekmi v Beogradu Ljubljančane v soboto čaka začetek četrtfinala lige OTP banka proti Zlatorogu, nato pa v torek v Stožicah drugi boj s Crveno zvezdo (19.00). Morebitna odločilna tretja tekma bo 16. maja v Beogradu.

