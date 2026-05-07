Dan zmage slovesnost vojska ukrepi grožnja napad evakuacija diplomati Rusija Ukrajina

Četrtek, 7. 5. 2026, 7.49

1 ura, 11 minut

Vojna v Ukrajini

Moskva grozi: Napad med proslavo bo imel posledice #vŽivo

Rusija ruska vojska moskva parada | Napetosti med državama se stopnjujejo tudi zaradi medsebojnih obtožb o kršitvah enostranskih premirij pred praznovanjem dneva zmage. | Foto Reuters

Pri ruskem ministrstvu za zunanje zadeve so diplomatska predstavništva opozorili, naj nemudoma evakuirajo svoje osebje iz ukrajinske prestolnice Kijev, če bo Moskva izvedla množični napad na mesto kot odgovor na morebitne ukrajinske poskuse, da bi ovirali parado ob dnevu zmage 9. maja. Marija Zaharova, tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva, je diplomate pozvala, naj upoštevajo opozorilo obrambnega ministrstva o napadu, ki so ga izdali v ponedeljek.

Poudarki dneva: 

7.45 Moskva grozi s povračilnimi napadi 
7.35 V medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine več ranjenih

Rusija je tujim diplomatskim predstavništvom v Kijevu svetovala, naj v primeru morebitnih ukrajinskih napadov med slovesnostmi ob dnevu zmage pravočasno evakuirajo osebje iz ukrajinske prestolnice. Moskva namreč grozi z obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev, če bi Ukrajina skušala zmotiti praznovanja 9. maja in vojaško parado na Rdečem trgu.

Maria Zaharova | Foto: Reuters Maria Zaharova Foto: Reuters Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožila groženj in agresivne retorike, potem ko je ta izjavil, da si Rusija zaradi varnostnih razlogov letos ne upa razkazovati vojaške opreme na paradi ter da se boji ukrajinskih dronov nad Moskvo.

Zelenski je medtem sporočil, da Rusija zaradi zaščite parade premešča sisteme zračne obrambe proti Moskvi, kar naj bi po njegovih besedah oslabilo zaščito drugih delov države in odprlo dodatne možnosti za ukrajinske napade dolgega dosega.

Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade, v katerih je bilo ranjenih več ljudi. V ukrajinskem napadu na rusko obmejno mesto Brjansk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih 13 ljudi, poroča STA. Še dve stavbi in 40 vozil je bilo poškodovanih.

Tarča napadov je bila tudi Moskva. Kot je sporočil tamkajšnji župan Sergej Sobjanin, je zračna obramba sestrelila vsaj pet dronov, ki so leteli proti ruski prestolnici. Skupno je sicer zračna obramba sestrelila okoli 347 ukrajinskih dronov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Ruska vojska je medtem izvedla napade na ukrajinsko mesto Dnipro, v katerih je bila ranjena ena oseba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

