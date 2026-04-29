Znano, kdaj se bo Cedevita Olimpija podala v boj za polfinale

Znan je razpored tekem četrtfinalne serije lige ABA Cedevite Olimpije in Crveni zvezde. Serija se bo začela v četrtek, 7. maja, s prvo tekmo, ki bo v Beogradu, druga tekma v seriji, ki bo v Ljubljani, pa bo v torek, 12. maja, ob 19.00. Morebitna tretja tekma bo ponovno v srbski prestolnici, v soboto, 16. maja.

V sezoni 2025/26 bo Cedevita Olimpija še peto sezono zapored nastopala v končnici lige ABA. Ljubljanski zmaji bodo izločilne boje začeli s četrtfinalno serijo proti beograjski Crveni zvezdi, medtem ko so Ljubljančani redni del zaključili na šestem mestu skupine TOP 8, je Zvezda drugi del prvenstva zaključila na tretjem mestu v skupini.

Cedevita Olimpija je v rednem delu sezone na skupno 24 tekmah zabeležila 13 zmag, Crvena zvezda pa jih je vknjižila pet več, torej skupno 18. Ekipi sta se v tej sezoni dvakrat že pomerili v prvem delu sezone, v Ljubljani so zmago slavili slovenski prvaki, v Beogradu pa je zmagala Zvezda.

