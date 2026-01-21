Krka zanesljivo odpravila Rogaško, Ilirija pa Šenčur

Z obračunom Krke in Rogaške se je v torek začel 15. krog lige OTP banka. Novomeščani so doma zmagali z 98:74 in se veselili še 14. zmage v sezoni. V sredo je Ilirija s 103:84 zmagala pri Šenčurju, v petek se bo Šentjur pomeril s Heliosom. V soboto bo Triglav na delu pri Hopsih, za konec kroga pa se bo Podčetrtek pomeril z Zlatorogom.

Košarkarji Krke v 2026 še ne poznajo poraza. Dobili so vseh šest tekem v treh različnih tekmovanjih; danes so bili v ligi OTP banka boljši od Rogaške z 98:74.

To je bil sicer že četrti dvoboj Krke in Rogaške v tej sezoni oziroma tretji v zadnjih treh tednih. Vse so prepričljivo dobili Novomeščani, skupno z 99 točkami razlike.

Tokrat so vprašanje zmagovalca rešili praktično že v prvem polčasu, v katerem so si nabrali 20 točk zaloge.

Najboljša strelca dvoboja sta bila Urban Oman pri domačih, ki je brez zgrešenega meta dosegel 22 točk (trojke 4:4), ter pri gostih Nick Čevirović z 20 točkami (trojke 4:9).

Ilirija je premagala Šenčur. Foto: Filip Barbalić

Prva tekma v tej sezoni med Ljubljančani in Šenčurjani se je končala šele po podaljšku z zmago Ilirije, tokrat pa je zasedba Stipeta Modrića precej prej rešila vprašanje zmagovalca. Vodstvo je sicer prevzela šele v zaključku prvega polčasa, na zadnjo četrtino je odšla z desetimi točkami naskoka, štiri minute pred koncem pa je imela že 20 točk prednosti (94:74).

Pri domačih se je vseh 12 igralcev vpisalo med strelce, izstopal pa je Domen Petrovič z 22 točkami (met 8:13, trojke 3:5), 11 skoki in 4 podajami (indeks 31). Na drugi strani je imelo šest igralcev dvomestno število točk; 18 točk je dosegel Wendell Jerome Green (8 podaj), po 16 pa sta jih dodala Luka Kureš (5 podaj) in Robert Jurković (9 skokov).

Liga OTP banka, 15. krog Torek, 20. januar:

Krka : Rogaška 98:74 Sreda, 21. januar:

GGD Šenčur : Perspektiva Ilirija 84:103 (22:14, 44:50, 67:77) Petek, 23. januar:

18.30 Šentjur - Kansai Helios Domžale Sobota, 24. januar:

19.30 Hopsi Polzela - Triglav Kranj Ponedeljek, 26. januar:

17.30 Podčetrtek - Zlatorog Laško

Lestvica: