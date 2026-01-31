Mertens in Zhang slavili v ženskih dvojicah v Melbournu, Harrison in Skupski v moških

Belgijka Elise Mertens in Kitajka Zhang Shuai sta skupaj osvojili prvi turnir za grand slam, potem ko sta v finalu ženskih dvojic na odprtem prvenstvu Avstralije s 7:6 (4) in 6:4 premagali kazahstansko-srbsko navezo Ana Danilina in Aleksandra Krunić. V moških dvojicah sta se naslova razveselila Američan Christian Harrison in Britanec Neal Skupski.

Četrti nosilki Mertens in Zhang sta skupaj igrali šele na sedmem turnirju, a sta bili v finalu v Rod Laver areni boljši od sedmih nosilk.

Mertens, trenutno šesta igralka sveta med dvojicami, bo po zmagi v Melbournu znova postala številka ena v tej razvrstitvi. Za izkušeno 30-letno Belgijko je bila to tretja zmaga v Melbournu. Leta 2021 je slavila skupaj z Belorusinjo Arino Sabalenka, prvo igralo sveta danes čaka finale posameznic, leta 2024 pa z Tajvanko Hsieh Su-wei.

Zhang je medtem turnir v deželi tam spodaj osvojila leta 2019 z Avstralko Samantho Stosur.

Christian Harrison in Neal Skupski sta zmagovalca moških dvojic. Foto: Reuters

Z enakim rezultatom 7:6 (4) in 6:4 sta med moškimi dvojicami pozneje slavila Američan Harrison in Britanec Skupski, ki sta za naslov ugnala domačo dvojico Jasona Kublerja in Marca Polmansa.

Šesta nosilca turnirja, ki sta skupaj kot partnerja začela igrati šele v začetku leta, sta osvojila prvi skupni naslov.

"Danes ni bilo lahko," je po zmagi dejal 31-letni Harrison, čigar starejši brat Ryan je leta 2017 osvojil naslov med moškimi dvojicami na OP Francije. Šestintridesetletni Skupski je medtem že zmagovalec Wimbledona med dvojicami leta 2023.