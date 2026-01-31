Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
31. 1. 2026,
8.36

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
tenis Elise Mertens OP Avstralije

Sobota, 31. 1. 2026, 8.36

1 ura, 7 minut

OP Avstralije, dvojice, finale

Mertens in Zhang slavili v ženskih dvojicah v Melbournu, Harrison in Skupski v moških

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Elise Mertens | Zhang Shuai in Elise Mertens sta zmagovalki ženskih dvojic. | Foto Reuters

Zhang Shuai in Elise Mertens sta zmagovalki ženskih dvojic.

Foto: Reuters

Belgijka Elise Mertens in Kitajka Zhang Shuai sta skupaj osvojili prvi turnir za grand slam, potem ko sta v finalu ženskih dvojic na odprtem prvenstvu Avstralije s 7:6 (4) in 6:4 premagali kazahstansko-srbsko navezo Ana Danilina in Aleksandra Krunić. V moških dvojicah sta se naslova razveselila Američan Christian Harrison in Britanec Neal Skupski.

Žiga Šeško
Sportal Zgodovinski trenutek: 17-letni Slovenec navdušil svetovni tenis

Četrti nosilki Mertens in Zhang sta skupaj igrali šele na sedmem turnirju, a sta bili v finalu v Rod Laver areni boljši od sedmih nosilk.

Mertens, trenutno šesta igralka sveta med dvojicami, bo po zmagi v Melbournu znova postala številka ena v tej razvrstitvi. Za izkušeno 30-letno Belgijko je bila to tretja zmaga v Melbournu. Leta 2021 je slavila skupaj z Belorusinjo Arino Sabalenka, prvo igralo sveta danes čaka finale posameznic, leta 2024 pa z Tajvanko Hsieh Su-wei.

Zhang je medtem turnir v deželi tam spodaj osvojila leta 2019 z Avstralko Samantho Stosur.

Christian Harrison in Neal Skupski sta zmagovalca moških dvojic. | Foto: Reuters Christian Harrison in Neal Skupski sta zmagovalca moških dvojic. Foto: Reuters

Z enakim rezultatom 7:6 (4) in 6:4 sta med moškimi dvojicami pozneje slavila Američan Harrison in Britanec Skupski, ki sta za naslov ugnala domačo dvojico Jasona Kublerja in Marca Polmansa.

Šesta nosilca turnirja, ki sta skupaj kot partnerja začela igrati šele v začetku leta, sta osvojila prvi skupni naslov.

"Danes ni bilo lahko," je po zmagi dejal 31-letni Harrison, čigar starejši brat Ryan je leta 2017 osvojil naslov med moškimi dvojicami na OP Francije. Šestintridesetletni Skupski je medtem že zmagovalec Wimbledona med dvojicami leta 2023.

Melbourne, OP Avstralije (64,4 milijona evrov):

Dvojice, ženske, finale:

Elise Mertens (Bel)/Zhang Shuai (Kit/4) - Ana Danilina (Kaz)/Aleksandra Krunić (Srb/7) 7:6 (4), 6:4;

Dvojice, moški, finale:

Christian Harrison (ZDA)/Neal Skupski (VBr/6) - Jason Kubler/Marc Polmans (Avs) 7:6 (4), 6:4.

Žiga Šeško
Sportal Sanjska zgodba slovenskega najstnika se nadaljuje
Novak Đoković
Sportal Nor dan v Melbournu: Đoković v finalu, padel je tudi rekord! #video
Žiga Šeško
Sportal Kaj je v Melbournu povedal naš 17-letnik, ki premika meje?
Elena Ribakina
Sportal Je čas za maščevanje Kazahstanke?
 
tenis Elise Mertens OP Avstralije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.