Avtor:
B. B.

Petek,
30. 1. 2026,
8.20

OP Avstralije Žiga Šeško

Petek, 30. 1. 2026, 8.20

Slovenec v polfinalu

Žiga Šeško v polfinalu OP Avstralije

Žiga Šeško | Foto Reuters

Foto: Reuters

Slovenski teniški igralec Žiga Šeško se je na mladinskem OP Avstralije uvrstil v polfinale, potem ko je v četrtfinalu premagal drugega nosilca Luisa Gutoa Miguela. Dvoboj se je končal z izidom 6:2, 7:6 (5).

Šele 17-letni Žiga Šeško je v Avstraliji še enkrat dokazal, da je v izjemni formi. V izjemno napetem četrtfinalnem dvoboju je na kolena spravil tretjega mladinca sveta in drugega nosilca turnirja, Brazilca Luisa Miguela, potem ko ga je premagal po dveh nizih. Dvoboj je trajal eno uro in 48 minut.

S tem je dosegel svoj največji uspeh na mladinskih turnirjih za grand slam. V polfinalu ga čaka še ena težka naloga. Tokrat bo njegov nasprotnik Japonec Ryo Tabata, tretji nosilec turnirja. Igralca sta do zdaj igrala en medsebojni dvoboj, leta 2022 pa je bil boljši Hrastničan. V drugem polfinalu bosta igrala Zangar Nurlanuli, osmi nosilec iz Kazahstana, in četrti nosilec Keaton Hance iz ZDA.

Žiga Šeško | Foto: Tenis Slovenija Foto: Tenis Slovenija V ključnih trenutkih je pokazal največ

Današnja zmaga je vredna še toliko več, saj je Šeško prvič premagal neugodnega Brazilca. Lani sta dvakrat igrala in obakrat je bil boljši Miguel, a je tokrat boljšo igro pokazal naš igralec.

V prvem nizu je Šeško hitro prevzel pobudo, ko je že zgodaj odvzel servis Miguelu. Leto mlajši nasprotnik je enkrat vrnil "break", a je Slovenec v nadaljevanju spet prevzel nadzor nad igro. Predvsem je izkoristil napake nasprotnika in prvi niz prepričljivo dobil s 6:2.

Drugi niz je bil veliko bolj izenačen. Predvsem ga je zaznamovala maratonska osma igra. Šeško je imel tri priložnosti za odvzem servisa, a mu na ni uspelo. Dvoboj je odločila podaljšana igra v drugem nizu, v kateri je več zbranosti pokazal naš igralec in se na koncu veselil velikega uspeha.

Hrastničan je z Miguelom, ki ima vzdevek Gut, v Avstraliji že igral v dvojicah. Slovensko-brazilska naveza je prišla do četrtfinala, toda zaradi težav Brazilca sta obračun predala brez boja.

OP Avstralije Žiga Šeško
