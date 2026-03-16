Sedemintridesetletna slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je pred 21. svetovnim prvenstvom v dvorani odkrito napovedala boj za zlato. Tekmovanje bo od 20. do 22. marca potekalo v Torunu na Poljskem, kjer je leta 2021 osvojila prvo od sedmih članskih velikih medalj. Nastopilo bo rekordnih 13 slovenskih atletinj in atletov.

"Moja kariera na atletski zvezi se je začela jeseni 2021, ampak prvi večji stik s prvenstvom je bil marca leta 2017 v Birminghamu, kjer sem bil vodja odprave. Takrat sta šla na svetovno samo Anita Horvat in Luka Janežič. Osem let kasneje je reprezentanca šestkrat večja. To je vsekakor uspeh," je bil ob predstavitvi rekordno velike slovenske atletske reprezentance za dvoransko SP, ki bo od 20. do 22. marca potekalo v Torunu na Poljskem, ponosen predsednik slovenske zveze Primož Feguš.

Tina Šutej samozavestno po zlato

"Za mano je zelo dobra sezona, tekmovala pa bom v mestu, v katerem sem na dvoranskem EP osvojila srebrno odličje, ki je povsem spremenilo tok moje kariere," je dejala Tina Šutej. Foto: Katja Kodba/STA Slovenske barve bo zastopalo 13 tekmovalk in tekmovalcev, nesporno prvo ime slovenske odprave pa je naša najboljša skakalka ob palici Tina Šutej. "Letošnja sezona je bila zelo dobra in zelo se veselim prvenstva. Tudi tega, da nas je tako veliko in da bo ekipni duh povsem drugačen," se izziva veseli 37-letna veteranka, ki po zgodovinski lanski sezoni, v kateri je na svetovnem prvenstvu v Tokiu osvojila bronasto odličje, preprosto ne more več skrivati visokih ciljev.

"Moj cilj je zlata medalja," je odločna. "Za mano je zelo dobra sezona, tekmovala pa bom v mestu, v katerem sem na dvoranskem EP osvojila srebrno odličje, ki je povsem spremenilo tok moje kariere," je na današnji novinarski konferenci v prostorih Telekoma Slovenije, osrednjega sponzorja AZS, še povedala Šutej. To prelomno kolajno je v Torunu osvojila na evropskem dvoranskem prvenstvu leta 2021, leto zatem je na dvoranskem SP v Beogradu osvojila še bron, nato pa z vseh nadaljnjih prvenstev prinašala odličja.

"Zakaj skrivati svoje želje in cilje?"

Leta 2023 je bila na dvoranskem EP v Istanbulu srebrna, prav tako lani v Apeldoornu in še na SP v Nanjingu na Kitajskem. Z dvoranskih prvenstev, evropskih in svetovnih, je tako v Celju živeča Ljubljančanka v karieri prinesla pet kolajn. V imenitni zbirki ji torej manjka le še zlato. "Pomembno je, da grem na prvenstvo samozavestna. Cilji morajo biti visoki, to dvigne moralo. Če se dobro počutiš, če si dobro pripravljen, zakaj skrivati svoje želje in cilje? Seveda se ne izide vedno po načrtih, ampak mislim, da sem sposobna priti na vrh," še pravi.

" Nekaj kolajn se je nabralo, ampak vedno se da še več, še bolje," verjame Milan Kranjc. Foto: Katja Kodba/STA Slovenska rekorderka je tudi letos v dobri formi. Pred dobrim tednom je preskočila 4,70 metra in na mitingu v Rouenu v Franciji osvojila drugo mesto. Boljša od nje je bila z enako višino samo Britanka Molly Caudery, predlanska dvoranska svetovna prvakinja. Šutej je pred tem dosegla štiri zmage v sezoni ob enem samem drugem mestu.

Tretja v Rouenu je bila Švicarka Angelica Moser, evropska prvakinja na prostem in v dvorani je preskočila 4,62 metra v prvem skoku. Šele na šestem mestu je s 4,62 metra tekmo končala domačinka Marie-Julie Bonnin, ki je lani na Kitajskem postala dvoranska svetovna prvakinja.

Pričakovati je, da bodo Bonnin, Caudery in Moser ob odsotnosti svetovne prvakinje na prostem Katie Moon iz ZDA tudi glavne tekmice Tine Šutej v Torunu.

Vsaka tekma prinaša nov stres

Ženski finale skoka ob palici bo zadnji dan prvenstva na Poljskem, kar pomeni, da bodo za Tino Šutej lahko navijali tudi vsi preostali člani slovenske vrste, se veseli njen trener Milan Kranjc. "Bo, kar bo. Vsaka tekma je nova zgodba, vsaka tekma prinaša nov stres. Na vsaki so neka pričakovanja, mi vse leto treniramo za neke cilje. Res pa je, da je mogoče zdaj malo lažje. Nekaj kolajn se je v teh letih nabralo, ampak vedno se da še več, še bolje, tako da upam, da nam to uspe," je dodal.

Slovenska reprezentanca za SP v Torunu: Tina Šutej (palica), Anej Čurin Prapotnik (60 m), Zala Istenič (60 m), Nika Glojnarič (60 m ovire), Jernej Gumilar (60 m), Lovro Mesec Košir (400 m), Jan Vukovič (800 m), Žan Rudolf (1500 m), Rok Markelj (1500 m), Lucija Potnik (60 m), Anita Horvat (800 m), Lana Andolšek (60 m ovire) in Neja Filipič (troskok).

