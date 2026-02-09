Alcaraz še povečal prednost, od Slovencev najvišje Bor Artnak

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je ostal trdno na prvem mestu lestvice ATP. Po zmagi na odprtem prvenstvu Avstralije je prednost še povečal, tudi na novi lestvici pa sta najbližja zasledovalca ostala Italijan Jannik Sinner in poraženec Melbourna Srb Novak Đoković.

Med deseterico večjih sprememb ta teden ni bilo, mesti sta zamenjala le Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je po novem šesti, ter Avstralec Alex de Minaur, zdaj osmi.

Najboljši Slovenec na lestvici ATP ostaja Bor Artnak, ki je izgubil pet mest in je 472. Filip Jeff Planinšek je zdrsnil za devet mest in je 587. Mladi Žiga Šeško, nedavno zmagovalec mladinskega grand slama v Melbournu, pa je na robu prve tisočerice nekoliko napredoval, po novem je za dve mesti višje kot na prejšnji lestvici na 981. mestu.

Lestvica ATP (9. februar): 1. (1) Carlos Alcaraz (Špa) 13.150 2. (2) Jannik Sinner (Ita) 10.300 3. (3) Novak Djoković (Srb) 5280 4. (4) Alexander Zverev (Nem) 4605 5. (5) Lorenzo Musetti (Ita) 4405 6. (8) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3950 7. (7) Taylor Fritz (ZDA) 3940 8. (6) Alex de Minaur (Avs) 3835 9. (9) Ben Shelton (ZDA) 3560 10. (10) Aleksander Bublik (Kaz) 3235 ... 472. (467) Bor Artnak (Slo) 94 587. (579) Filip Jeff Planinšek (Slo) 65 981. (983) Žiga Šeško (Slo) 17 ...

