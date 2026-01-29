Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Četrtek,
29. 1. 2026,
5.32

51 minut

OP Avstralije Žiga Šeško

Četrtek, 29. 1. 2026, 5.32

51 minut

Žiga Šeško v četrtfinalu OP Avstralije

B. B.

Žiga Šeško | Foto Reuters

Foto: Reuters

Slovenski teniški igralec Žiga Šeško še naprej navdušuje na mladinskem odprtem prvenstvu Avstralije, potem ko se je brez težav uvrstil v četrtfinale prestižnega turnirja. Dobil pa je tudi že nasprotnika v četrtfinalu.

Žiga Šeško je v osmini finala igral proti Avstrijcu Thilu Behrmannu in ga premagal po dveh nizih. Dvoboj se je končal z izidom 6:2 in 6:4, igralca pa sta na igrišču preživela vsega eno uro in 15 minut. Sedemnajstletni Hrastničan do zdaj na turnirju še ni oddal niza, kar kaže na njegovo izjemno formo.

V prvem nizu dvoboja je bil Šeško izrazito boljši igralec. Že v uvodni igri je odvzel servis nasprotniku in nato zanesljivo potrjeval prednost na pri začetnem udarcu. Kljub temu, da je Behrmann osvojil dve igri in občasno nudil odpor, je Šeško nadzoroval potek niza in ga zasluženo dobil.

Drugi niz je bil precej bolj izenačen. Behrmann je bolj držal stik z našim igralcem, a je Šeško v ključnem trenutku, v deveti igri, uspel nasprotniku vzeti servis in se na koncu zasluženo veselil zmage.

V četrtfinalu ga čaka Brazilec Luis Guto Miguel, ki je drugi nosilec turnirja in igra tudi dvojice skupaj z našim Šeškom.

