V Bovcu so v torek predstavili projektno dokumentacijo za gradnjo več kot sto milijonov evrov vredne nove kabinske žičnice in spremljajočih objektov na smučišču Kanin. Največja novost v primerjavi s sedanjo žičnico je, da bi bila nova naprava ločena na dva dela. Kot so povedali ob tem, je razpis za potencialne investitorje v zaključni fazi.

Podjetji SKA Projekt kot vodilni in Projekt kot pridruženi partner sta pripravili dokumentacijo za novo krožno kabinsko žičnico s štirimi postajami, za posodobitev sedežnice Veliki Graben ter za izgradnjo nove trietažne podzemne garažne hiše s 700 parkirnimi mesti pri spodnji postaji kabinske žičnice v Bovcu.

Dva ločena dela

Kot je na predstavitvi povedal direktor SKA Projekta Sandi Krč, bo nova žičniška naprava, pri kateri bo kabina ob polni zasedenosti skupno težka okrog dve toni, bistveno odpornejša proti vetru, kot je obstoječa žičnica.

Nova krožna kabinska žičnica bi bila sestavljena iz dveh ločenih delov. Od sedanje postaje A do postaje C bi uredili eno, od postaje C do gornje postaje D pa drugo napravo istega tipa.

Večji del trase bi potekal po obstoječi, načrtujejo pa premik postaj C in D. Prvo bi prestavili zato, da bi pridobili dodaten prostor ob postaji za uporabo ob prireditvah ali za nove proge, drugo pa zato, da bi bile vse sedežnice na Kaninu smučarjem dosegljive brez vzpenjanja.

Kapaciteta žičnice od A do C bi bila 1.400 oseb na uro, pot bi prevozila v 12 minutah. Zgornja žičnica med postajama C in D pa bi lahko prepeljala 2.500 oseb na uro, za pot bi potrebovala štiri minute. Kabine bi imele zmogljivost deset oseb; na prvi relaciji bi jih bilo 55, na drugi pa 40.

Prostori za opremo, restavracija in gostinski lokal

V žičniških objektih, razen postaje B, poleg prostora za postrojenje žičnice predvidevajo tudi druge pomožne prostore, postaja A bi imela v prvem nadstropju prostore za upravo, v pritličju pa prostore za izposojo smučarske opreme. Na postaji D je, tako kot pri obstoječi žičnici, med drugim v načrtu restavracija, na postaji C pa gostinski lokal.

Skupna ocenjena vrednost investicije je 102,5 milijona evrov, od tega postaja D 27 milijonov, postaja C 10,5 milijona, kabinski žičnici A–C in C–D okoli 30 milijonov, garažna hiša pa še deset milijonov evrov.

Razpis za pridobivanje potencialnih investitorjev skoraj pripravljen

Soustanovitelj bolzanskega podjetja CDC Helmut Gurndin je dejal, da je bil pozitivno presenečen, posebej glede tehničnih rešitev. Te je sicer po njegovem mnenju treba dodelati, a so dobro izhodišče za pogajanja. Morebitne prijave na razpis za investitorja ni želel komentirati, prav tako ne, koliko sredstev so pripravljeni vložiti.

Predsednik komisije občinskega sveta Občine Bovec za investicijo Jurij Žurej je povedal, da je razpis za pridobivanje potencialnih investitorjev skoraj pripravljen. Ko bo nared, ga bo potrjeval tudi občinski svet. Po oceni bovškega župana Valterja Mlekuža bi ob ugodnih pogojih gradbeno dovoljenje lahko dobili do poletja.

Kanin Foto: STA

Po Žurejevih besedah zasledujejo predvsem cilj, da občina v projekt obnove Kanina ne vstopa s finančnimi sredstvi, ampak se kot njen vložek štejejo zemljišča oz. pravice na njih. Pričakujejo tudi, da bo imel potencialni investitor zagotovljena finančna sredstva in se bo obvezal investicijo izpeljati v petih letih.

Kot je že pred časom odločil občinski svet, bo v okviru investicije potrebna dokapitalizacija družbe Sončni Kanin, pri čemer bodo na občini vztrajali pri t. i. zlati delnici, ki ji bo omogočala zaščito ključnih interesov, na primer preprečitev obremenitve občinskega premoženja.

Kot je dejal predsednik komisije za oživitev smučišča Kanin Danijel Krivec, na občini še vedno pričakujejo, da bo država zagotovila 80 odstotkov investicije, tako kot je pred časom investicije, sicer mnogo manjše vrednosti, sofinancirala drugim slovenskim smučiščem.

V Bovcu so v torek predstavili projektno dokumentacijo za novo smučišče Kanin. Foto: STA