Selektorja slovenske teniške ekipe Grega Žemljo ta konec tedna v Velenju čaka jubilejna deseta reprezentančna akcija v Davisovem pokalu. Moštvo je v dveh sezonah iz tretje skupine pripeljal v svetovno skupino 1, predvsem pa je pri igralcih razvil duh pripadnosti ekipi, na kar je sam najbolj ponosen.

Grega Žemlja je ponosen, da je igralcem vcepil duh pripadnosti, tako da bo Slovenija v Velenju že tretjič zapored igrala v najmočnejši zasedbi. "To je dolg proces, v katerega sem jaz verjel že kot igralec in ga nato od prvega dne dalje želel izpeljati v vlogi selektorja oziroma kapetana. Vanj morajo biti vključeni vsi deležniki. Se pravi igralci in njihove ekipe, ki morajo razumeti, da lahko posameznik v reprezentanci napreduje in se osebnostno in teniško razvija, teniška zveza, ki mora nuditi vso podporo, ter strokovne službe, ki se morajo prilagajati in ustreči vsem zahtevam," je povedal Žemlja.

"Fantje zato z veseljem pridejo v reprezentanco in če so ob tem še uspešni, kot je to v zadnjih letih, potem je vse bistveno lažje. Za tokratno akcijo ni bilo nobenih dvomov, celo Žiga Šeško ni niti za trenutek pomislil, da po naslovu mladinskega prvaka OP Avstralije ne bi prišel v Velenje." Žemlja pravi, da ga uspeh Šeška v Melbournu ni presenetil. "Poznam ga že dolgo in vem, kako deluje. Že pri 17. letih je pravi profesionalec. Ima neverjetno energijo, je zelo pozitiven, priden, družina živi za tenis in ga pravilno usmerja, zato je ta naslov le skupek vseh stvari, ki jih mlad igralec potrebuje, če želi uspeti v tem zahtevnem športu," pravi slovenski selektor.

Žiga Šeško Foto: Nebojša Tejić/STA "Žiga ima odlične temelje za preskok v člansko konkurenco, zdaj mora vztrajati na tej poti in vseskozi strmeti k nadgrajevanju svoje igre in razmišljanja. Močno verjamem, da mu bo uspelo, nenazadnje dobiva nasveta od enega najboljših igralcev v zgodovini tenisa Rafaela Nadala. Jaz sem mu povedal le to, da je v teh letih bolje več trenirati oziroma odpravljati pomanjkljivosti, kot pa strmeti k nabiranju točk in igranju na turnirjih."

"Zame je velika čast in odgovornost trenirati tako nadarjenega posameznika, hkrati pa velik užitek, ko vidiš, kako igralec napreduje in se razvija v pravo smer. Njegova zrelost pri 17. letih je neverjetna, če ga ne bi poznal, bi rekel, da je 10 let starejši. Ob tem pa je odlično ogledalo vsem v reprezentanci. Povečuje konkurenčnost v ekipi in nas vse dela boljše," je dodal Žemlja.

Žiga Šeško prvi dan dvoboja s Turčijo v petek še ne bo dobil priložnosti, saj po besedah selektorja potrebuje kakšen dan več počitka za aklimatizacijo, je pa nominiran za sobotno partijo dvojic, ki se bo v Beli dvorani v Velenju začela ob 11. uri. Ob tem ima Žemlja možnost, da spremeni postavo uro pred dvobojem.