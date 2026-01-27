Đokovića čaka nova naloga, mu bo uspelo?

Enajsti dan OP Avstralije prinaša dva zelo zanimiva četrtfinalna dvoboja. Sprva bosta loparja prekrižala Lorenzo Musetti in Novak Đoković, v večernem terminu pa se bosta udarila še Ben Shelton in Jannik Sinner.

Po stoti zmagi na OP Avstralije se na igrišče vrača Novak Đoković, ki bo v četrtfinalu igral proti petemu nosilcu Lorenzu Musettiju. Srb je dobil devet od desetih medsebojnih dvobojev, edini poraz pa je doživel leta 2023 v Monte Carlu.

Musetti se zaveda, da ga čaka zelo zahtevna naloga, a vseeno verjame, da ima priložnost presenetiti 10-kratnega zmagovalca turnirja v Melbournu. Za Đokovića bi zmaga pomenila že 13. polfinale OP Avstralije, za Italijana pa bi bil to največji uspeh na OP Avstralije, saj se je do zdaj najdlje prebil do tretjega kroga.

Večerni termin je rezerviran za Jannika Sinnerja, lanskega zmagovalca, in osmega nosilca Bena Sheltona. Sinner v medsebojnih dvobojih vodi z 8:1, dobil pa je tudi njun zadnji obračun na zaključnem turnirju ATP, prav tako ga je lani premagal v polfinalu tega turnirja.

OP Avstralije, četrtfinale Lorenzo Musetti (ITA/5) - Novak Đoković (SRB/4)

Ben Shelton (USA/8) - Jannik Sinner (ITA/2)

