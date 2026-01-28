Nepremagljiva Arina Sabalenka pred največjim testom do zdaj

V četrtek bo teniški OP Avstralije povsem v znamenju ženskega tenisa, saj bosta na sporedu dva polfinalna dvoboja. Ljubitelji tenisa pričakujejo dva zelo zanimiva dvoboja.

V prvem polfinalu se bosta udarili Arina Sabalenka in Elina Svitolina. Sabalenka lovi tretjo lovoriko v Melbournu in na letošnjem turnirju še ni oddala niza. Zelo dobro igro pa je prikazala tudi Elina Svitolina, potem ko je v četrtfinalu odpihnila povsem razglašeno Coco Gauff, tretjo nosilko turnirja.

"Ne glede na nasprotnico se osredotočam nase in na svojo igro. Borila se bom za vsako točko," je bila jasna beloruska teniška igralka Sabalenka. Svitolina je pred finalom povedala, da se je lani odločila pravilno, ko se je za nekaj časa umaknila. S tem je ponovno dobila pravo energijo in svežino. Jo bo imela tudi v četrtkovem polfinalu?

Elena Ribakina Foto: Reuters

Zanimiv obračun prinaša tudi drugi polfinale. Elena Ribakina je v četrtfinalu presenetljivo lahko odpravila Igo Swiatek in na turnirju prav tako še ni oddala niza. Nasproti ji bo stala Američanka Jessica Pegula. Igralki se že dobro poznata, potem ko sta odigrali šest medsebojnih dvobojev. Izid v zmagah pa je izenačen (3:3).

OP Avstralije, polfinale:



Arina Sabalenka (BLR/1) - Elina Svitolina (UKR/12)

Jessica Pegula (USA/6) - Elena Ribakina (KAZ/5)

