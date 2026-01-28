Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sreda,
28. 1. 2026,
20.00

Osveženo pred

8 ur, 57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
OP Avstralije Jessica Pegula Elina Svitolina Elena Ribakina Arina Sabalenka

Sreda, 28. 1. 2026, 20.00

8 ur, 57 minut

OP Avstralije, WTA (12. dan)

Nepremagljiva Arina Sabalenka pred največjim testom do zdaj

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Arina Sabalenka | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V četrtek bo teniški OP Avstralije povsem v znamenju ženskega tenisa, saj bosta na sporedu dva polfinalna dvoboja. Ljubitelji tenisa pričakujejo dva zelo zanimiva dvoboja.

V prvem polfinalu se bosta udarili Arina Sabalenka in Elina Svitolina. Sabalenka lovi tretjo lovoriko v Melbournu in na letošnjem turnirju še ni oddala niza. Zelo dobro igro pa je prikazala tudi Elina Svitolina, potem ko je v četrtfinalu odpihnila povsem razglašeno Coco Gauff, tretjo nosilko turnirja.

"Ne glede na nasprotnico se osredotočam nase in na svojo igro. Borila se bom za vsako točko," je bila jasna beloruska teniška igralka Sabalenka. Svitolina je pred finalom povedala, da se je lani odločila pravilno, ko se je za nekaj časa umaknila. S tem je ponovno dobila pravo energijo in svežino. Jo bo imela tudi v četrtkovem polfinalu?

Elena Ribakina | Foto: Reuters Elena Ribakina Foto: Reuters

Zanimiv obračun prinaša tudi drugi polfinale. Elena Ribakina je v četrtfinalu presenetljivo lahko odpravila Igo Swiatek in na turnirju prav tako še ni oddala niza. Nasproti ji bo stala Američanka Jessica Pegula. Igralki se že dobro poznata, potem ko sta odigrali šest medsebojnih dvobojev. Izid v zmagah pa je izenačen (3:3).

OP Avstralije, polfinale:

Arina Sabalenka (BLR/1) - Elina Svitolina (UKR/12)
Jessica Pegula (USA/6) - Elena Ribakina (KAZ/5)

Preberite še:

 
Lorenzo Musetti
Sportal Velik šok, kaj se je dogajalo? #video
Elena Ribakina
Sportal Ribakina presenetljivo lahko "razbila" Swiatek
Carlos Alcaraz
Sportal Alcaraz gladko v svoj prvi polfinale v Melbournu, kjer ga čaka Zverev
OP Avstralije Jessica Pegula Elina Svitolina Elena Ribakina Arina Sabalenka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.