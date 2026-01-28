V četrtfinalnem dvoboju na OP Avstralije med Novakom Đokovićem in Lorenzom Musettijem se je odvijala prava drama, potem ko je zadnji moral predati dvoboj. Srb je po dvoboju povedal marsikaj zanimivega. Dotaknil se je zgodbe o izbruhu Coco Gauff, prav tako pa bi si včasih od novinarjev želel malo več spoštovanja.

Novak Đoković je bil na zadnjem obračunu proti Musettiju videti precej nemočen, saj je Italijan dominiral na igrišču. Na začetku tretjega niza se je zgodila poškodba in na žalost vseh je moral Musetti predati dvoboj. Takoj po dvoboju je Đoković priznal, da je bil že na poti domov in da bi moral njegov nasprotnik zmagati.

Foto: Guliverimage

Pokazal ni niti polovice tega, kar zna

Pozneje je Beograjčan, ki bo v polfinalu igral proti Janniku Sinnerju, novinarjem povedal, da ni bil pravi na igrišču in je bil tudi precej kritičen do svoje igre.

"Ne želim podcenjevati igre Musettija, vendar nisem pokazal niti polovice tega, kar znam. Dejstvo je, da moram igrati bolje. Dobro se počutim in ko igram dobro, imam vedno možnosti. To je polfinale turnirja za grand slam in moram biti samozavesten, drugače nima smisla tekmovati. Vesel sem, da sem ponovil rezultat od lani, vendar vem, da je zdaj lahko samo še težje," je na začetku povedal desetkratni zmagovalec OP Avstralije.

Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals 💥 pic.twitter.com/4Ur9jlxR0P — TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026

"Čudi me, da nimamo kamer tudi pod tušem"

Novak Đoković je znan po čustvenih izbruhih. Teh v njegovi karieri ni bilo malo. Iz njegovih ust je bilo slišati marsikatero sočno kletvico in tudi kar nekaj njegovih loparjev je šlo v "trske". Zato je verjetno on tisti, ki še najbolj razume torkov izbruh Coco Gauff, potem ko so jo v ozadju posnele kamere, ko se je znesla nad svojim loparjem.

"Videl sem, kaj se je zgodilo, in popolnoma ji stojim ob strani. Vem, kako je zlomiti lopar, to sem naredil že večkrat. Vem, kako močna je lahko frustracija. Težava je v tem, da danes ne obstaja kraj, kjer bi lahko pokazali čustva, ne da bi to ujela kamera."

"Čudi me, da nimamo kamer tudi pod tušem. Vse se snema, pogovori s trenerjem, hodniki, ko prihajamo iz avtomobila. Včasih tega ni bilo toliko. Včasih si želiš biti to, kar si. A trenutno vse skupaj le sprejmemo."

"Ne čutim, da koga lovim." Foto: Reuters

Novak je na turneji že dolga leta in je postavil celo vrsto rekordov. Že večkrat je povedal, da sta bila njegova glavna rivala Roger Federer in Rafael Nadal, zato je bil ob vprašanju, ali danes lovi Carlosa Alcaraza in Jannika Sinnerja, nezadovoljen.

"Želel bi si malo več spoštovanja, ker ste izpustili vse obdobje med časom, ko sem lovil Rogerja in Rafo, in sedanjim obdobjem. Pozabili ste na 15 let dominacije. Ne čutim, da koga lovim. Rafa in Roger sta moja največja tekmeca in to je povsem naravno. Zdaj imamo dve novi superzvezdi in to podpiram, saj sem bil tudi sam nekoč tisti tretji. Vendar jaz ustvarjam svojo lastno zgodovino," je bil jasen 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

