Teniški mami z uvrstitvijo v prvo deseterico WTA spisali zgodovino

Teniški igralki Belinda Bencic in Elina Svitolina sta spisali nov košček teniške zgodovine. Prvič v zgodovini sta se kar dve povratnici po porodu prebili med najboljših deset igralk na svetovni letvici WTA. Pri združenju WTA so to označili za neverjeten trenutek za ženski šport.

Švicarka Belinda Bencic se je med deseterico najboljših vrnila prvič, odkar je septembra 2023 prekinila tekmovalno kariero zaradi rojstva hčerke Belle. V ponedeljek se ji je v deseterici pridružila še Ukrajinka Elina Svitolina, mama hčerke Skai, ki se je na grand slamu v Melbournu prebila do polfinala.

Pri WTA uspešno vrnitev igralk v teniško areno pripisujejo tudi svojemu družinskemu programu Family Focus. Ta vključuje zaščito uvrstitve na lestvici WTA med nosečnostjo, poporodno podporo pri vrnitvi na igrišča ter plačan porodniški dopust.

"Dve materi hkrati med najboljšimi desetimi na lestvici WTA je neverjeten trenutek za tenis in ženski šport," je prepričana izvršna direktorica združenja igralk WTA Portia Archer.

Belinda Bencic Foto: Reuters

"To ne poudarja le izjemnih dosežkov Belinde in Eline, temveč potrjuje tudi zavezanost WTA k ustvarjanju okolja, v katerem lahko mame še naprej tekmujejo in uspevajo na najvišji ravni športa - ali katerega koli poklica."

Obe igralki sta izkoristili posebno pravilo o zaščiteni uvrstitvi za vrnitev na turnejo. "Uvrstitev v najboljšo deseterico leto dni po vrnitvi na tekmovanja po porodniškem dopustu je nekaj, na kar sem izjemno ponosna," je to komentirala Bencic, ki je deveta igralka sveta.

"Zelo malo ljudi ve ali je izkusilo, kako težka je ta pot, a moja družina, moja ekipa in jaz smo vložili energijo, delo in predanost, da smo dosegli ta cilj."

Desetouvrščena Svitolina je dodala: "Vrnitev med najboljših deset na WTA-lestvici je uresničitev sanj. Da mi je to uspelo kot mami, mi pomeni ogromno. Ponosna sem na svoj boj in vztrajnost."

Belorusinja Arina Sabalenka in Poljakinja Iga Swiatek sta tudi po prvem grand slamu sezone na peti celini ohranili prvo in drugo mesto na svetu, medtem ko je zmagovalka OP Avstralije Kazahstanka Jelena Ribakina napredovala na tretje.

