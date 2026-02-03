Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Torek,
3. 2. 2026,
9.46

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
OP Avstralije materinstvo WTA Belinda Bencic Elina Svitolina

Torek, 3. 2. 2026, 9.46

51 minut

Teniški mami z uvrstitvijo v prvo deseterico WTA spisali zgodovino

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jelena Svitolina Cocco Gauff | "Vrnitev med najboljših deset na WTA-lestvici je uresničitev sanj. Da mi je to uspelo kot mami, mi pomeni ogromno. Ponosna sem na svoj boj in vztrajnost," je o tem, kako ponosna je na svojo vrnitev v svet tenisa kot mama, povedala Elina Svitolina. | Foto Reuters

"Vrnitev med najboljših deset na WTA-lestvici je uresničitev sanj. Da mi je to uspelo kot mami, mi pomeni ogromno. Ponosna sem na svoj boj in vztrajnost," je o tem, kako ponosna je na svojo vrnitev v svet tenisa kot mama, povedala Elina Svitolina.

Foto: Reuters

Teniški igralki Belinda Bencic in Elina Svitolina sta spisali nov košček teniške zgodovine. Prvič v zgodovini sta se kar dve povratnici po porodu prebili med najboljših deset igralk na svetovni letvici WTA. Pri združenju WTA so to označili za neverjeten trenutek za ženski šport.

Švicarka Belinda Bencic se je med deseterico najboljših vrnila prvič, odkar je septembra 2023 prekinila tekmovalno kariero zaradi rojstva hčerke Belle. V ponedeljek se ji je v deseterici pridružila še Ukrajinka Elina Svitolina, mama hčerke Skai, ki se je na grand slamu v Melbournu prebila do polfinala.

Pri WTA uspešno vrnitev igralk v teniško areno pripisujejo tudi svojemu družinskemu programu Family Focus. Ta vključuje zaščito uvrstitve na lestvici WTA med nosečnostjo, poporodno podporo pri vrnitvi na igrišča ter plačan porodniški dopust.

"Dve materi hkrati med najboljšimi desetimi na lestvici WTA je neverjeten trenutek za tenis in ženski šport," je prepričana izvršna direktorica združenja igralk WTA Portia Archer.

Belinda Bencic | Foto: Reuters Belinda Bencic Foto: Reuters

"To ne poudarja le izjemnih dosežkov Belinde in Eline, temveč potrjuje tudi zavezanost WTA k ustvarjanju okolja, v katerem lahko mame še naprej tekmujejo in uspevajo na najvišji ravni športa - ali katerega koli poklica."

Obe igralki sta izkoristili posebno pravilo o zaščiteni uvrstitvi za vrnitev na turnejo. "Uvrstitev v najboljšo deseterico leto dni po vrnitvi na tekmovanja po porodniškem dopustu je nekaj, na kar sem izjemno ponosna," je to komentirala Bencic, ki je deveta igralka sveta.

"Zelo malo ljudi ve ali je izkusilo, kako težka je ta pot, a moja družina, moja ekipa in jaz smo vložili energijo, delo in predanost, da smo dosegli ta cilj."

Desetouvrščena Svitolina je dodala: "Vrnitev med najboljših deset na WTA-lestvici je uresničitev sanj. Da mi je to uspelo kot mami, mi pomeni ogromno. Ponosna sem na svoj boj in vztrajnost."

Belorusinja Arina Sabalenka in Poljakinja Iga Swiatek sta tudi po prvem grand slamu sezone na peti celini ohranili prvo in drugo mesto na svetu, medtem ko je zmagovalka OP Avstralije Kazahstanka Jelena Ribakina napredovala na tretje.

Preberite še:

Žiga Šeško, družina
Sportal Neverjetna zgodba o predani slovenski družini
Carlos Alcaraz OP Avstralije
Sportal Alcaraz ne bo branil zmage v Rotterdamu
Kaja Juvan Elena Ribakina
Sportal Juvan in Zidanšek v drugi krog v Romuniji
Jelena Ribakina, Arina Sabalenka
Sportal Sabalenka ostaja prva, Ribakina po novem tretja

OP Avstralije materinstvo WTA Belinda Bencic Elina Svitolina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.