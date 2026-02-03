Ste vedeli, da je mladi up slovenskega tenisa Žiga Šeško veliki pokal za zmago na mladinskem delu Australian Open prejel le za protokol, fotografiranje in medijske obveznosti, ne pa tudi v trajno lastništvo?

17-letni Žiga Šeško, ki je v nedeljo postal prvi Slovenec z zmago na mladinskem turnirju za grand slam v posamični konkurenci (v ženski konkurenci je to uspelo že Mimi Jaušovec in Katarini Srebotnik), je zanimivost glede pokala razkril v studiu oddaje Odmevi na RTV Slovenija.

"Občutek dvigniti pokal na igrišču je bil res nekaj posebnega. Sem pa za fotografiranje dobil večji in težji pokal, ki je žal ostal v Melbournu, za domov pa sem prejel manjšega," je pojasnil dijak Gimnazije Litija.

To je sicer stalna praksa večine turnirjev za grand slam. Originalni pokal običajno ostane pri organizatorju, saj gre za trajne in zgodovinske trofeje, ki se hranijo na razstavi ali v arhivu. Zmagovalci med podelitvijo dvignejo ta pokal le za fotografiranje, nato pa prejmejo repliko, ki jo lahko obdržijo.

Foto: Guliverimage

Ni vedel, da je prvi Slovenec s tem dosežkom

Šeško je povedal še, da sploh ni vedel, da je prvi Slovenec, ki je osvojil mladinski grand slam. "Ko sem to izvedel, je bilo vse skupaj še toliko bolj posebno. Za mano je res dober teden. Uspelo mi je držati zelo visoko raven, predvsem v glavi. Ves teden sem bil zbran, tako na igrišču kot ob njem. Zelo sem ponosen nase," je povedal veliki up slovenskega tenisa in na hitro spregovoril tudi o svojih začetkih in očetu, ki je pri njegovem razvoju odigral zelo pomembno vlogo.

"Vse skupaj se je začelo v našem klubu v Hrastniku, kjer imamo štiri peščena igrišča, odprta le poleti, kar pomeni, da zimske sezone nismo imeli. Pri tem je veliko vlogo odigral moj oče (Denis Šeško, op. a.), ki je tudi sam igral tenis. Ko je končal svojo tekmo, sem že od malega želel igrati tudi jaz – in tako se je začelo. Pri devetih letih sem se vpisal v teniški klub v Litiji, kjer sem začel trenirati z Denisom Bovhanom in drugimi igralci v skupini. Moj oče je še vedno zelo vpet v mojo teniško pot in veliko potuje z mano. Lani je bil skoraj na vsakem turnirju."

Očeta doma zadržale službene obveznosti

Zakaj ga ni bilo v Avstraliji? Morda niso verjeli, da lahko zmaga, je zanimalo voditeljico Odmevov. "Ne, ne, cilj je bil zmaga, vedno je treba imeti visoke cilje. Oče je na žalost moral ostati v službi, zato sta z mano pripotovala mama in brat Erik. Super je bilo, da sem imel ob sebi družinske člane in lahko te lepe trenutke delil z njimi."

Šeško je povedal še, da je izjemno ponosen na to, da mu je zmaga na mladinskem turnirju prinesla povabilo za kvalifikacije na članski turnir OP Avstralije prihodnje leto. "To je res nekaj posebnega, še posebej ker bo to v Avstraliji, kjer sem osvojil mladinski turnir. Upam, da se bo moja kariera razpletla tako, da bom lahko redno igral na takih turnirjih."

Ga z Benjaminom Šeškom vežejo sorodstvene vezi?

Odgovoril je tudi na vprašanje, ki je bilo prejšnji konec tedna, ko je na Otoku blestel nogometaš Benjamin Šeško, še posebej aktualno - sta v sorodu, ali ne? "To je zelo pogosto vprašanje, a v resnici še vedno nimam odgovora. Treba bo raziskati, da pridemo zadevi do dna."

Preberite še: