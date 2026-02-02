Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
13.57

Osveženo pred

22 minut

Teniški globus, 2. februar

Kaja Juvan v drugi krog v Romuniji, slovenski dvoboj je dobila Zidanšek

Kaja Juvan Elena Ribakina | Foto Reuters

Foto: Reuters

V drugi krog teniškega turnirja serije WTA 250 v romunski Cluj-Napoci se je od Slovenk ob Kaji Juvan uvrstila tudi Tamara Zidanšek. Nekdanja polfinalistka Rolanda Garrosa je v prvem krogu ugnala rojakinjo Veroniko Erjavec s 6:1, 6:4. Med dvojicami je v Abu Dabiju v četrtfinale napredovala Andreja Klepač.

Tamara Zidanšek | Foto: Tenis Slovenija Foto: Tenis Slovenija

Osemindvajsetletna Konjičanka v prvem nizu ni imela večjih težav proti dve leti mlajši Ljubljančanki. Takoj je prišla do dvojnega "breaka" prednosti in niz dobila po 32 minutah.

V drugem je bilo tesneje, potem ko je Erjavec v četrti igri takoj izničila zaostanek odvzema servisa iz tretje. Je pa v deveti igri Zidanšek znova prišla do "breaka" in nato zanesljivo končala dvoboj po uri in 22 minutah.

To je bil njun prvi odigran dvoboj v članski konkurenci. V prvem v italijanskem Cordenonsu je lani Zidanšek dvoboj predala še pred začetkom.

Konjičanka se bo v drugem krogu pomerila z boljšo iz romunsko-uzbekistanskega obračuna med tretjo nosilko Sorano Cirsteo in Kamilo Rahimovo.

V drugi krog je v Cluju napredovala tudi Kaja Juvan, ki je bila s 6:3, 6:4 boljša od domačinke Elene Ruxandre Bertee. V drugem krogu se bo pomerila z boljšo iz večernega obračuna med prvo nosilko, Britanko Emmo Raducanu in Belgijko Greet Minnen.

Andreja Klepač | Foto: Vid Ponikvar/Sportida Andreja Klepač Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Napredovala tudi Andreja Klepač

V četrtfinale Abu Dabija je med dvojicami napredovala Klepač. Z Rusinjo Irino Hromačevo je s 7:5, 6:3 ugnala tajvansko-dansko navezo Chan Hao-Ching/Clara Tauson.

Izkušena Primorka se bo z rusko partnerko za preboj v polfinale pomerila proti Slovakinji Terezi Mihalikovi in Britanki Olivii Nicholls. Slednji sta na turnirju z nagradnim skladom nekaj več kot milijon evrov četrti nosilki.

Devetintridesetletna Klepač se je na igrišča po večletni odsotnosti zaradi poškodb in rojstva otroka vrnila na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu.

Danes bo v Cluju na delu med dvojicami še slovenska naveza Nika Radišić/Dalila Jakupović.

* Abu Dabi, WTA 500 (1.016.950 evrov):
- 1. krog:
Sonay Kartal (VBr) - Cristina Bucsa (Špa) 6:3, 7:6 (8);
Sara Bejlek (Češ) - Ashlyn Krueger (ZDA) 6:3, 6:0;
Simona Waltert (Švi) - Darja Kasatkina (Avs) 7:6 (5), 3:6, 6:4;
Janice Tjen (Ino) - Maya Joint (Avs) 7:6 (6), 3:6, 6:3;
Aleksandra Sasnovič (Blr) - Paula Badosa (Špa/8) 6:4, 3:6, 6:1;

* Cluj-Napoca, WTA 250 (238.880 evrov):
- 1. krog:
Kaja Juvan (Slo) - Elena Ruxandra Bertea (Rom) 6:3, 6:4;
Olga Danilović (Srb/7) - Miriam Bulgaru (Rom) 6:4, 6:3;
Anastasija Zaharova (Rus) - Karolina Pliškova (Češ) 4:6, 6:2, 6:2;
Tamara Zidanšek (Slo) - Veronika Erjavec (Slo) 6:1, 6:4;

* Ostrava, WTA 250 (238.880 evrov):
- 1. krog:
Alycia Parks (ZDA) - Julia Grabher (Avt) 7:6 (3), 6:2;
Diane Parry (Fra) - Oceane Dodin (Fra) 6:1, 6:4.

