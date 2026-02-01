V Melbournu se je končalo 4. odprto prvenstvo Avstralije za najboljše gluhe in naglušne tenisače. Slovenski reprezentant Marino Kegl je v igri dvojic postal zmagovalec prvenstva v paru z domačinom Glenom Flindellom. V odločilnem finalnem obračunu je bila slovensko-avstralska naveza s 6:3 in 6:4 boljša od madžarsko-indijskega para Gabor Mathe-Prithvi Sekhar, so sporočili iz Zveze za šport invalidov Slovenije. V posamični konkurenci je Kegl osvojil končno 8. mesto.

"Proti Glenu Flindellu sem izgubil z izidom 3:6, 5:7 in tako osvojil končno osmo mesto. Zaradi poškodbe nisem želel tvegati hujših posledic, zato sem vse sile usmeril v nastope v dvojicah. Iskrena zahvala gre fizioterapevtki Emmy za odlično pripravo na tekme. Zahvaljujem se tudi Zvezi ŠIS-SPK, ŠZGS, Fundaciji za šport, matičnemu klubu ŽTK Maribor ter vsem osebnim sponzorjem. Hvala vsem, ki mi stojite ob strani," je po turnirju povedal Marino Kegl.

Foto: osebni arhiv Marina Kegla

Ta se je na odprtem prvenstvu Avstralije izkazal že v preteklih letih. Leta 2023 je bil finalist v posamični konkurenci, leta 2024 je osvojil peto mesto posamično in tretje mesto v dvojicah, lani je bil bronast posamično in četrti v dvojicah, letos pa je uspehom dodal še naslov zmagovalca v igri dvojic.

Foto: osebni arhiv Marina Kegla

