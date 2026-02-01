Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Nedelja,
1. 2. 2026,
12.03

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
OP Avstralije Marino Kegl

Nedelja, 1. 2. 2026, 12.03

5 minut

4. odprto prvenstvo Avstralije za najboljše gluhe in naglušne tenisače

Marino Kegl zmagovalec Odprtega prvenstva Avstralije za najboljše gluhe in naglušne tenisače

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Marino Kegl | Marino Kegl je v igri dvojic postal zmagovalec prvenstva v paru z domačinom Glenom Flindellom. | Foto osebni arhiv Marina Kegla

Marino Kegl je v igri dvojic postal zmagovalec prvenstva v paru z domačinom Glenom Flindellom.

Foto: osebni arhiv Marina Kegla

V Melbournu se je končalo 4. odprto prvenstvo Avstralije za najboljše gluhe in naglušne tenisače. Slovenski reprezentant Marino Kegl je v igri dvojic postal zmagovalec prvenstva v paru z domačinom Glenom Flindellom. V odločilnem finalnem obračunu je bila slovensko-avstralska naveza s 6:3 in 6:4 boljša od madžarsko-indijskega para Gabor Mathe-Prithvi Sekhar, so sporočili iz Zveze za šport invalidov Slovenije. V posamični konkurenci je Kegl osvojil končno 8. mesto.

Žiga Šeško
Sportal Slovenski najstnik je zmagovalec OP Avstralije! #video
Žiga Šeško
Sportal Oče slovenskega najstnika po velikem sinovem uspehu: Ne morem verjeti

"Proti Glenu Flindellu sem izgubil z izidom 3:6, 5:7 in tako osvojil končno osmo mesto. Zaradi poškodbe nisem želel tvegati hujših posledic, zato sem vse sile usmeril v nastope v dvojicah. Iskrena zahvala gre fizioterapevtki Emmy za odlično pripravo na tekme. Zahvaljujem se tudi Zvezi ŠIS-SPK, ŠZGS, Fundaciji za šport, matičnemu klubu ŽTK Maribor ter vsem osebnim sponzorjem. Hvala vsem, ki mi stojite ob strani," je po turnirju povedal Marino Kegl.

Marino Kegl | Foto: osebni arhiv Marina Kegla Foto: osebni arhiv Marina Kegla

Ta se je na odprtem prvenstvu Avstralije izkazal že v preteklih letih. Leta 2023 je bil finalist v posamični konkurenci, leta 2024 je osvojil peto mesto posamično in tretje mesto v dvojicah, lani je bil bronast posamično in četrti v dvojicah, letos pa je uspehom dodal še naslov zmagovalca v igri dvojic.

Marino Kegl | Foto: osebni arhiv Marina Kegla Foto: osebni arhiv Marina Kegla

Preberite še:

Veronika Erjavec
Sportal Po hudih grožnjah: besede Slovenke, ki dajo misliti
finale OP Avstralije Novak Đoković
Sportal V živo: Đoković po izvrstnem prvem nizu zdaj pred novim bolečim porazom
OP Avstralije Marino Kegl
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.