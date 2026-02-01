Nedelja, 1. 2. 2026, 12.03
5 minut
4. odprto prvenstvo Avstralije za najboljše gluhe in naglušne tenisače
Marino Kegl zmagovalec Odprtega prvenstva Avstralije za najboljše gluhe in naglušne tenisače
V Melbournu se je končalo 4. odprto prvenstvo Avstralije za najboljše gluhe in naglušne tenisače. Slovenski reprezentant Marino Kegl je v igri dvojic postal zmagovalec prvenstva v paru z domačinom Glenom Flindellom. V odločilnem finalnem obračunu je bila slovensko-avstralska naveza s 6:3 in 6:4 boljša od madžarsko-indijskega para Gabor Mathe-Prithvi Sekhar, so sporočili iz Zveze za šport invalidov Slovenije. V posamični konkurenci je Kegl osvojil končno 8. mesto.
"Proti Glenu Flindellu sem izgubil z izidom 3:6, 5:7 in tako osvojil končno osmo mesto. Zaradi poškodbe nisem želel tvegati hujših posledic, zato sem vse sile usmeril v nastope v dvojicah. Iskrena zahvala gre fizioterapevtki Emmy za odlično pripravo na tekme. Zahvaljujem se tudi Zvezi ŠIS-SPK, ŠZGS, Fundaciji za šport, matičnemu klubu ŽTK Maribor ter vsem osebnim sponzorjem. Hvala vsem, ki mi stojite ob strani," je po turnirju povedal Marino Kegl.
Ta se je na odprtem prvenstvu Avstralije izkazal že v preteklih letih. Leta 2023 je bil finalist v posamični konkurenci, leta 2024 je osvojil peto mesto posamično in tretje mesto v dvojicah, lani je bil bronast posamično in četrti v dvojicah, letos pa je uspehom dodal še naslov zmagovalca v igri dvojic.
Preberite še: