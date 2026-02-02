"Pustimo, kakšen je kot igralec, ampak predvsem kakšno srce ima. Zlat fant je," nam je o Žigi Šešku, zmagovalcu mladinskega OP Avstralije, povedal Nik Razboršek, njegov nekdanji trener, s katerim sta sodelovala skoraj tri leta.

Žiga Šeško, novi veliki up slovenskega tenisa, je poskrbel za pravo slovensko teniško evforijo, potem ko je v nedeljo osvojil mladinsko OP Avstralije. Žiga že nekaj let trenira v tujini, ampak prve, zelo pomembne, korake je naredil v Sloveniji, ko sta z njim kar nekaj let delala Denis Bovhan in Nik Razboršek.

"Res se je to videlo že pri tistih letih"

Slednji, ki je danes trener Kaje Juvan, je z njim delal slaba tri leta in ga še danes zelo podrobno spremlja. Že zelo hitro je v Žigi videl talent, igrivost in veselje do tenisa.

"Ta nasmeh na obrazu je prva stvar, ki se je spomnim, ko omenim Žigo. To je prva stvar, ta nasmeh, ki ga ima vedno, ko uživa v tem, kar dela. In kot sem rekel, neizmeren talent. Res se je to videlo že pri tistih letih. Kakšno roko ima za tenis in kakšen smisel ima za tenis. Vse to se je potem čez čas samo še nadgrajevalo. Res je bilo lepo delati z njim. Imel je veselje in nikoli mu ni bilo nič težko, tako da je bilo res super," nam je na začetku povedal Nik Razboršek, ki je tudi sam nekdanji zelo uspešen teniški igralec.

Razboršek nam je iskreno povedal, da je bil verjetno eden redkih, ki ga ta rezultat ni presenetil. Prepričan pa je, da je v to verjel tudi njegov oče, ki je veliko z njim. "Midva sva se morda že od samega začetka zavedala, kakšen je njegov potencial in kakšen talent je. To je fantastičen uspeh, da se prav razumemo, presenečenje pa ne. Zame to ni presenečenje, ker mi je bilo jasno, da je tega več kot sposoben. In verjamem, da bo v prihodnosti prišlo še veliko takšnih uspehov."

Od vihravosti do mirnosti

Žiga je skozi ves turnir deloval zelo mirno in osredotočeno. Vidi se, da je že zelo kmalu dozorel kot igralec in zna to na igrišču zelo dobro izkoriščati. Pa je bil tako miren tudi v mlajših letih?

"Na začetku, ko je bil mlajši, je bil malce bolj vihrav, ampak to je bilo zagotovo nekaj, kar je potreboval, in čez leta je vedno bolj zorel. To se mu zdaj vidi. Vedno pa je bil zelo predan športu. Imel je dobro osredotočenost tudi na treningih. Sčasoma in z izkušnjami je dobil še to mirnost, predvsem v najpomembnejših trenutkih. Vse te stvari, ki jih zdaj vidimo, so bile prisotne že prej, nekatere pa je še dodatno nadgradil. In verjamem, da jih bo še nadgrajeval."

Družina, ki je lahko za vzor

Pri vsakem športniku je zelo pomembna tudi podpora družine in te podpore ne manjka tudi pri Šešku, potem ko sta ga mama in mlajši brat spremljala na tribunah, oče pa ga je spremljal od doma. Nik Razboršek je družino Šeško opisal z eno besedo – fantastično.

"To bi jaz morda še posebej izpostavil, pustimo, kakšen je kot igralec, ampak predvsem kakšno srce ima. Zlat fant je. In to seveda od nekod pride, to pride od njegovih staršev, ki sta oba fantastična človeka, s katerima je bilo vedno užitek delati. Vsaka stvar se je dala dogovoriti, vse se je prilagodilo Žigi v vsakem trenutku, da je imel v bistvu najboljše možne pogoje. Tudi ko je šel v tujino, sta šla z njim mama ali oče. Ta družina res živi za tenis in je lahko vzor preostalim, ne samo teniškim, ampak vsem športnim družinam. Torej kako je treba podpirati svojega otroka v športu in res dati vse za to, da lahko otroku potencialno uspe. Seveda ne veš, ali mu bo uspelo, ampak da mu vsaj omogočiš, da mu lahko uspe v profesionalnem športu."

Kako visoko lahko seže Žiga?

Žiga je pravzaprav šele na začetku svoje športne poti, tega se zavedajo tako trenerji kot tudi njegov oče. Vseeno pa se ob njegovem talentu, predanosti in rezultatom, postavlja vprašanje, kako visoko lahko v teniškem svetu seže šele 17-letni Hrastničan.

"Težko je govoriti o številkah, ampak verjamem, da lahko postane naš najboljši igralec vseh časov. O tem sem prepričan. Vemo, kakšne igralce smo že imeli pred njim (Aljaž Bedene, Grega Žemlja, Blaž Kavčič in Blaž Rola), res smo imeli fantastične igralce. Najvišja uvrstitev je 43. mesto, mislim, da je to sposoben preseči, in da ne bo tako, kot smo danes videli, da bo zapisano mladinski grand slam, ampak bo nekoč tisti pravi grand slam."

