Neža Klančar z rekordi, Katja Fain sedemkrat na vrhu

Plavalci so konec tedna v Ljubljani tekmovali za naslove slovenskih prvakov v 25-metrskih bazenih. Sedemkrat se je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra povzpela Katja Fain iz mariborskega Branika, šestkrat pa olimpijska finalistka Neža Klančar, ki je prepričala z novima rekordoma na 50 in 100 m prosto.

Prvo presenečenje v tem obdobju leta je Klančar pripravila z rekordnim dosežkom 23,88 na 50 m prosto, izidom, ki bi jo na decembrskem evropskem prvenstvu v Lublinu popeljal v finale. Temu je v soboto dodala še rekord 52,78 na 100 m prosto, s čimer je bila 74 stotink sekunde hitrejša kot novembra na mitingu v Zagrebu, ko se je vrnila v bazene po letu in pol premora.

Plavalka Olimpije je zmagala še na 100 m mešano, državna prvakinja pa je postala prav v vseh štirih 50-metrskih disciplinah. Ob pričakovano odličnem dosežku 25,66 na 50 m delfin je bila zelo blizu slovenskemu rekordu tudi na 50 m hrbtno, kjer je lasten rekord s 27,39 zgrešila za dve desetinki sekunde.

Katja Fain je kraljevala v najtežjih razdaljah 200, 400, 800 in 1500 m prosto, 200 in 400 m mešano ter 200 m delfin, vrhunski dosežki pa v januarju niso v načrtu. Na 100 in 200 m hrbtno je bila najboljša še tretja olimpijka v ženski konkurenci Ravenčanka Janja Šegel, ki pa tudi zaradi načetega zdravja ni pokazala vsega svojega širokega repertoarja.

V ženskem delu konkurence je stroka vesela vrnitve Triglavanke Tine Čelik, ki je po daljši odsotnosti zaradi težav z zdravjem že na zelo visoki ravni, v okrnjenem programu pa je bila najboljša na 100 m prsno z dosežkom minuta in osem sekund.

Med mlajšimi je na reprezentančna vrata spet potrkala mlada Velenjčanka Hana Najya Jukić z novim mladinskim rekordom 24,98 na 50 m prosto.

V moški konkurenci je vrh zelo ozek in z dosežki izstopa le olimpijec kranjskega Triglava Sašo Boškan, tokrat prvak na 100, 400 in 800 m prosto.

Bolj razveseljiv je pogled med mlajše, kjer je Svit Popović iz ljubljanske Ribe z dosežkoma na 50 in 100 m hrbtno potrdil, da mu uspeva preboj v reprezentanco do 23 let, naslove pa so osvajali tudi nadarjeni mladinci Filip Podobnik iz Olimpije, Rok Vejnović iz Kamnika in Lan Koritnik iz Ilirije.

Tekmo na 200 m prosto je dobil reprezentant Arne Štular Furlan in z omenjenimi mladinci, ti bodo morali v spomladanskem delu sezone narediti korak naprej, se Sloveniji odpira opcija tudi za štafetni nastop poleti na sredozemskih igrah v Tarantu.

Pregled kolajn je pokazal na vse širšo sliko slovenskega plavanja, saj so kolajne osvajali tekmovalci iz 17 slovenskih klubov, prav na vrhu pa sta bila po zaslugi obeh najboljših plavalk Olimpija in Branik.

Ob tradicionalno močnem Triglavu so z dosežki tudi pri Iliriji potrdili, da so dokončno prebrodili krizo izpred let, najboljšim pa se je z dosežki priključil tudi Kamnik. Med nekdaj močnimi klubi manjka širina v ravenskem Fužinarju, povsem brez odličja pa je ostala nekdaj velika Radovljica.

