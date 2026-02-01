"Še kar malo sedim in ne morem verjeti," nam je v pogovoru povedal Dejan Šeško, oče Žige Šeška, zmagovalca mladinskega OP Avstralije.

Šele 17-letni Žiga Šeško je danes zjutraj dosegel vrhunski uspeh za slovenski tenis, potem ko je osvojil letošnji mladinski OP Avstralije. Naš igralec je v finalu premagal Američana Keatona Hanceja in se tako veselil svoje največje zmage v karieri.

Žigo Šeška podpira vsa družina. Foto: Osebni arhiv

V njegove uspehe je zelo vpeta tudi njegova družina. Mama in mlajši brat sta ga spremljala v Melbournu, medtem ko ga je moral oče zaradi delovnih obveznosti spremljati od doma. Poklicali smo ga in slišati je bilo, da je še vedno pod vtisom. Priznal nam je, da je trenutno najbolj ponosen oče.

Velika predanost

"Še kar malo tako sedim in ne morem verjeti. Čeprav sem verjel, da je to možno, ker mi je bilo recimo že pred nekaj leti, ko mi je agent Žige rekel, da teniški strokovnjaki vidijo, da ima Žiga res lepe možnosti, da postane vrhunski teniški igralec, to lepo slišati. Dobro, to je šele začetek poti, ampak je pa res lepo videti, da se trud obrestuje. Da vse to nekaj pomeni. Ker Žiga je za svoja leta res zelo predan svojemu športu," nam je povedal oče in dodal, da so del Žigove poti tudi porazi, iz katerih se je veliko naučil in mu dajejo dragocene izkušnje.

"Rekel je, da je imel občutek, da mu lahko uspe." Foto: Guliverimage

Katere so bile prve besede slovenskega junaka?

Takoj po tekmi se je že slišal s svojim sinom. Razkril nam je, da je bil Žiga vesel, ampak ni bilo kakšnih posebnih besed. Povedal nam je, da je danes res poseben dan, ko niti točno ne ve, kaj mu je sin povedal, in da je bil samo vesel, da ga je poklical in da sta se slišala.

"Rekel je, da je imel občutek, da mu lahko uspe. Priznal je, da je v prvem nizu tudi nasprotnik zelo dobro igral. Vseeno ni imel dvomov. Jaz sem mu predvsem razlagal, da naj se osredotoča nase in na tisto, kar mora on narediti. In da se bodo takrat stvari zgodile tako, kot se morajo zgoditi. Torej da se ne ukvarja preveč s tekmecem, z Rod Laver Areno in z gledalci. Naj uživa v ambientu in predvsem naj se drži načrta in da se bodo potem zgodile lepe stvari. Ampak kot pravim, jaz osebno nočem, da bi bila okrog tega evforija, ker to je še vedno mladinski tenis. Mislim, da se trdo delo in tiste res pomembne stvari šele začenjajo," nam je povedal Šeško in dodal, da tudi Žigo učijo, da ob takšnih uspehih ostane na realnih tleh.

"To so stvari, ki so pomembne za nadaljnji razvoj, ker ni važna samo kakovost tenisa." Foto: Guliverimage

S tem uspehom bodo Žigi nekatere stvari olajšane, saj bo kot zmagovalec prihodnje leto dobil posebno povabilo za kvalifikacije na članskem OP Avstralije, dobil pa bo tudi nekaj posebnih povabil na drugih turnirjih serije Challenger.

"To so stvari, ki so pomembne za nadaljnji razvoj, ker ni važna samo kakovost tenisa. Na žalost je v tenisu tudi to, da je pomembno, na kateri turnir sploh lahko greš. Pot je zelo dolga in naporna in je lažje, če dobiš kakšno posebno povabilo. Upam, da bo zdaj malo lažje, ampak na drugi strani pa je treba ostati na realnih tleh, ker je bilo že veliko vrhunskih mladincev, ki jim ni uspelo narediti prehoda v profesionalni tenis. Tako da bomo delali na tem, da bo Žigi uspelo in da bo ta pot normalno tekla naprej. Upamo na najboljše."

