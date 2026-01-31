"Ljudje, ki ti pišejo takšne stvari, imajo svoje probleme. Nisi ti problem," nam je v intervjuju povedala Veronika Erjavec, ena naših najboljših teniških igralk. Ta je nedavno na družbenih omrežjih dobila zelo nizkotno sporočilo in v našem pogovoru o tem odkrito spregovorila. Govorila pa je tudi o svoji teniški prihodnosti, a na prvo mesto je postavila le eno stvar.

Veronika Erjavec se je že vrnila z OP Avstralije, turnirja za grand slam, kjer te dni potekajo zaključni dvoboji. Slovenska teniška igralka je letos v Melbourne pripotovala z drugačnim statusom, potem ko se je prvič neposredno uvrstila na glavni turnir in nato izpadla v uvodnem krogu. Čeprav se turnir ni izšel po njenih željah, Avstralija zanjo ostaja posebno prizorišče, Veroniko pa že zelo kmalu čakajo nove priložnosti in izzivi. V pogovoru je odkrito spregovorila o napornem ritmu teniške sezone, poškodbah, pritiskih in realnosti profesionalnega športa, ki je včasih manj prijeten, kot se zdi od zunaj. Dotaknili smo se tudi psihološkega boja z negativnimi komentarji "ljubiteljev" tenisa in glede tega je naša sogovornica dala športnikom, ki prihajajo, zelo koristen nasvet. Lani so jo mnogi pogrešali na reprezentančni akciji Billie Jean King Cup. Jo bomo letos aprila, ko bo Slovenija v finalu kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju gostila Španijo, videli v slovenskem dresu? Veliko bo odvisno tudi od njenega zdravja, ki ga nedvomno postavlja na prvo mesto.

Prihodnji teden ima že novo priložnost. Foto: Guliverimage

Kako ste doživljali letošnji turnir na OP Avstralije?

Avstralija mi je res eden ljubših turnirjev. Tam se vedno dobro počutim, všeč mi je prizorišče, všeč sta mi mesto in celoten občutek, ki ga imaš, ko začneš sezono prav tam. Zelo sem vesela, da sem se letos prvič neposredno prebila v glavni del turnirja, kar je zame velik dosežek. Res je, da tista tekma ni šla povsem po mojih željah in načrtih, ampak takšen je tenis. Nimamo kaj, naslednji teden je že nova priložnost.

Čeprav rezultat ni bil takšen, kot ste si želeli, kaj ste v svoji igri vendarle videli kot spodbudno?

Sama igra in gibanje rezultata med igrami nista bila takšna, kot kaže končni rezultat. Sploh v prvem nizu sem imela več priložnosti, ki jih nisem izkoristila. Ampak vseeno se mi zdi, da sem pokazala agresivno igro in na tem tudi delam. Vse skupaj se še ni sestavilo tako, kot bi se lahko. Upam pa, da bo v prihodnje boljše.

Konkurenca je zelo močna. Foto: Guliverimage Lani ste se na OP Avstralije uvrstili skozi kvalifikacije, letos pa ste se neposredno uvrstili na glavni turnir. Bi morda potrebovali kakšen dvoboj več, da bi lažje ujeli svoj ritem igre?

Mislim, da ima to svoje prednosti in slabosti, a zagotovo mi je manjkal kakšen dvoboj. Kvalifikantke dostikrat potem dobro igrajo v glavnem turnirju. Mogoče je bilo tudi to, da v trenutku, ko izveš, da si neposredno na glavnem turnirju, padeta določen pritisk in stres. Cel teden oziroma deset dni sem bila tam. Treniraš, si na turnirju, a dvobojev ni. To je bilo zame nekaj novega. Sama sem igralka, ki potrebuje dvoboje. A vseeno se ne morem pritoževati. So pa tudi prednosti tega, da sem prišla neposredno na turnir. Konec koncev, kdo pravi, da bi kvalifikacije uspešno opravila. Konkurenca je zelo močna, saj dekleta res dobro igrajo.

Omenili ste, da dekleta zelo dobro igrajo. Se je od lani veliko spremenilo, so igralke še boljše?

Tako na hitro bi rekla, da ne, ampak se mi zdi, da se v zadnjih letih zelo dviguje raven tenisa. Odločajo res malenkosti in zelo težko je zlahka dobiti dvoboj. Tudi ko se pogovarjam z dekleti, ki so bile že pred leti na tej ravni, pravijo, da je razlika. Vse je težje, raven je višja, konkurenca pa vse močnejša.

Kako ste se sicer pripravljali na novo sezono? Je šlo vse tako, kot ste si želeli?

Ni bilo idealno, ker sem imela zelo malo časa. Doma sem bila, mislim, da samo dva tedna, tako da so bile priprave zelo kratke. Poleg tega sem imela težave z ramo in sploh nisem mogla servirati. S tega vidika začetek sezone ni bil najboljši. Nato sem prišla na Novo Zelandijo, kjer sem še zbolela. Zdravstveno res ni šlo vse po načrtih. Upam, da bo v nadaljevanju boljše. Nisem imela najboljše osnove za začetek sezone in mogoče je tudi to imelo svoj vpliv.

"Vedela sem, da se lahko zgodi tudi to, kar se je na koncu zgodilo." Foto: Guliverimage

Vam je morda danes žal, da ste lansko sezono podaljšali in lovili ranking?

Ne. Prvič sem bila v takšnem položaju, da sem imela to možnost in upala, da se lahko neposredno uvrstim na glavni turnir (OP Avstralije, op. p.). V to sem šla zavestno in z določenim namenom. Vedela sem, da se lahko zgodi tudi to, kar se je na koncu zgodilo. Dosegla sem to, kar sem si zadala, čeprav je bil pritisk zelo velik. Seveda ima to svoje posledice, ampak zdaj bom morala najti način, da grem čez to.

V uvodu sezone že pogosto vidimo poškodbe. Tenis je brutalen šport, poškodbe pa so skoraj sestavni del. Kako vi skrbite, da jih je čim manj?

Mislim, da se jim skoraj ne da povsem izogniti, sploh pri takšni količini vsega skupaj. Igraš praktično celo leto. Odmora je zelo malo in vse se nekako poveže. Sezone si sledijo ena za drugo. Poskušaš poslušati svoje telo, se ustaviti, ko se ti zdi, da je vsega preveč, ampak to ni preprosto. Nekatere bolečine so po mojem mnenju pri vseh stalno prisotne. Zdaj pa je treba oceniti, ali gre za nekaj resnega ali bo minilo. Pravega recepta ni, mislim, da je pri vsakem posamezniku drugače.

Sašo Pistotnik, trener Veronike Erjavec. Foto: Osebni arhiv Najboljši igralci imajo po navadi številčno ekipo za seboj. Kako vi to rešujete, razmišljate, da bi poleg trenerja imeli še koga, na primer fizioterapevta?

Fizioterapevta imam, ko sem doma, ter poskušam čim več stvari urediti in biti ves čas na tekočem. Na turnirjih imamo tudi uradne fizioterapevte, ki so praviloma zelo dobri, a se ti ne morejo v celoti posvetiti, ker je tam veliko igralcev.

Da bi imela fizioterapevta stalno zraven, je finančno precej zahtevno in realno gledano trenutno to ni ravno možnost. Nikoli tudi ne veš, kakšna bo sezona. Če si vseskozi na glavnem turnirju, je vse skupaj lažje, sicer pa je to težko izvedljivo. Seveda pa upam, da bo to nekoč mogoče.

Na začetku ste omenili, da imate prihodnji teden novo priložnost. Kam odhajate in kakšni so vaši cilji za letošnjo sezono?

Odhajam na turnir v Romunijo, serija 250. Tako kot po navadi nimam rezultatskih ciljev. Imam pa določene stvari v igri, pri katerih bi rada napredovala. Odlično bi bilo, da bi se navadila na to raven igranja, z igralkami, ki so okrog mene ali pa še nekoliko višje na lestvici. Vidim, da imam to raven, a mi še manjka konsistenca. Z vsako stopničko višje se je treba na to navaditi in sprejeti. Seveda je pa zdravje na prvem mestu. Brez tega ne gre. Moraš biti vsaj približno optimalen, ker sicer ne gre. Igralke so res vse izjemno dobre. Veliko stvari se mora poklopiti.

"S selektorko se še nisem pogovarjala, ampak je zagotovo večja možnost." Foto: Boštjan Podlogar/STA

Lani novembra ste zaradi znanih razlogov odpovedali igranje za slovensko reprezentanco v pokalu Billie Jean King. Vas lahko pričakujemo aprila, ko bo Slovenija doma gostila Španijo?

To, da je tekmovanje doma, je odlično. Mislim, da je za vse igralke precej lažje, kot če bi morale kam potovati. Možnosti so bile tudi ZDA in še druge destinacije, tako da je to z vidika logistike zagotovo boljše. S selektorko se še nisem pogovarjala, ampak je zagotovo večja možnost, da bo to ustrezalo mojemu urniku. Do aprila je še nekaj časa, tako da bomo videli.

V svetu tenisa se žal pojavljajo tudi neprijetne stvari, kot so neprimerni komentarji na družbenih omrežjih. Tudi vi ste bili nedavno tarča tega. Kako se kot športnica psihološko distancirate od takšnih stvari?

Ni preprosto. Zelo je odvisno od tega, v kakšnem psihološkem stanju si po dvoboju, ko dobivaš te komentarje in sporočila. Vsak poraz ne boli enako, na to vpliva veliko dejavnikov. Včasih teh komentarjev sploh ne odprem, včasih pa nimaš izbire, ker se ti preprosto prikažejo. Včasih se mi zdi to smešno, včasih pa zaboli. Sploh, ko imaš že sam dvome po porazih, potem pa še to prebereš. Sama si ne bi nikoli dovolila pisati česa takega, niti sovražniku, kaj šele nekomu, ki ga sploh ne poznam. To res ni v redu.

Sporočilo, ki je dvignilo precej prahu. Foto: Instagram Vaš trener Sašo Pistotnik je povedal, da je to izpostavil predvsem zato, da opozori na to težavo, in tudi zaradi mladih športnikov, ki prihajajo. Kaj bi svetovali mladim športnikom?

Odlično je, če se temu lahko čim bolj izogneš, da teh stvari sploh ne vidiš, da imaš vse skupaj nekako blokirano. V tem času je sicer težko biti brez družbenih omrežij, ker so tu sponzorji, prepoznavnost, ker je to del tega sveta in brez tega skoraj ne obstajaš. Zelo dobro je, če imaš možnost, da to zate ureja kdo drug. Drugače pa moraš nekako pričakovati, da se bo to dogajalo. Sama o tem sploh nisem razmišljala, dokler nisem prišla na turnejo. Mislim pa, da se na to v zadnjih letih več opozarja. Najpomembnejše je, da imaš varno okolje v resničnem življenju, podporo ljudi, ki so ti blizu, in da veš, da je to edino, kar res šteje. Ljudje, ki ti pišejo takšne stvari, imajo svoje probleme. Nisi ti problem.

Omenili ste sponzorje. Z uspehi se v teniškem svetu vse bolj uveljavljate, s tem pridejo tudi turnirske nagrade. Kako je sicer s sponzorji, koliko je posluha?

Mislim, da je za državo, kot smo mi, posluha še vedno precej malo. Rečeš si, ko boš med najboljšimi 100 igralkami na svetu, bo šlo lažje, pa ni nujno tako. Se najdejo posamezniki, ki pomagajo, ampak to niso vsote, ki bi ti spremenile življenje. Seveda pa vsaka pomoč veliko pomeni. Zagotovo bi se dalo na tem področju narediti več, sploh glede na to, da smo Slovenci v svetu zelo prepoznavni prav po športnikih. Težko je veliko spremeniti, sploh v današnjem času, ko je včasih pomembneje, koliko imaš sledilcev na Instagramu, kot pa sami športni uspehi.

