STA

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
15.05

Ponedeljek, 2. 2. 2026, 15.05

57 minut

Zagovalec OP Avstralije

Carlos Alcaraz ne bo branil zmage v Rotterdamu

Carlos Alcaraz je dan po osvojitvi Melbourna takole poziral s pokalom.

Carlos Alcaraz je dan po osvojitvi Melbourna takole poziral s pokalom.

Foto: Reuters

Carlos Alcaraz ne bo branil lanske turnirske zmage na turnirju serije ATP 500 v Rotterdamu, so sporočili organizatorji tekmovanja. Dvaindvajsetletnik namreč po slavju na OP Avstralije potrebuje nekaj več počitka.

Carlos Alcaraz je v Melbournu dopolnil zbirko naslovov na vseh štirih grand slamih, potem ko je imel že prej po dva naslova na Rolandu Garrosu, OP ZDA ter v Wimbledonu. S tem je postal najmlajši igralec v zgodovini, ki mu je uspel karierni grand slam.

Toda napori v Avstraliji so terjali davek, zato se Alcaraz ne bo podal v Rotterdam, kjer bi moral braniti lansko zmago in 500 točk za lestvico ATP. Turnir na Nizozemskem bo na sporedu med devetim in 16. februarjem.

Prvi igralec lestvice ATP se bo predvidoma na igrišča vrnil bodisi na turnirjih v Dohi ali Dubaju v drugi polovici februarja bodisi na marčevskih prvih mastersih sezone v Indian Wellsu in Miamiju.

