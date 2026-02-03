"To je šele začetek." Ali bo Žiga Šeško pisal zgodovino tenisa?

"Ne vidim razloga, zakaj mu ne bi uspelo," je o Žigi Šešku, zmagovalcu mladinskega OP Avstralije, povedal Aljaž Bedene, nekdaj naš najboljši teniški igralec, ki pa ob tem poudarja, da našega mladega teniškega asa čaka še veliko dela.

Uspeh Žige Šeška še vedno zelo odmeva pri nas in njegovega uspeha niso spregledali niti naši nekdanji vrhunski teniški igralci. Nekaj izmed njih smo poklicali in vprašali, kakšno prihodnost napovedujejo 17-letnemu Hrastničanu.

Aljaž Bedene je eden izmed tistih, ki je zaznamoval slovenski tenis, potem ko je dosegel nekaj vrhunskih uspehov, na lestvici ATP pa se je najvišje uvrstil na 43. mesto. Aljaž nam je povedal, da gre za odličen rezultat in da je Žiga dokazal, da ima velik potencial, a to za članski tenis še ne pomeni veliko.

Aljaž Bedene Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne vidim razloga, zakaj mu ne bi uspelo"

"Vem, ko sem bil že član, sem igral proti zmagovalcu OP Avstralije in je prišel zelo glasen … Na koncu spoznaš, da je članski tenis nekaj povsem drugega. Vsi so fizično močnejši, hitrejši, boljše udarce imajo. Preskok je zelo velik. Če se Žiga zaveda, koliko dela ima še pred seboj in da to delo naredi tako, kot je treba, ne vidim razloga, zakaj mu ne bi uspelo. Privoščim mu to zmago in privoščim mu vse za naprej. Res si želim, da njemu in Svitu (Suljić, op. p.) uspe, da bomo lahko spet imeli kaj gledati v moškem tenisu. Kakor sem slišal, je Žiga fant na mestu, zna delati in zato me ne skrbi," nam je v uvodu povedal danes 36-letni Ljubljančan.

Aljaž Bedene v času kariere. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Bedene je povedal, da bo za prihodnost zelo pomembno, kakšno ekipo bo imel okrog sebe, da bo moral igrati na pravih turnirjih in zmagovati. Potreboval bo pa tudi nekaj sreče. Pot Aljaža Bedeneta je bila drugačna, saj je moral najprej dokončati šolo, zato v svojih najstniških letih še ni toliko igral tenisa. A tudi on je imel podporo družine.

"Imel sem dobro podporo družine, ki pa se niso ukvarjali … Podpirali so tisto, kar je rekla ekipa. Najpomembneje se mi zdi, da se starši ne ukvarjajo s tem, česar ne vejo in ne znajo. Če se postavi dobra ekipa, so starši lahko dobra podpora in stojijo za njim."

Foto: www.alesfevzer.com

"To je ena boljših zmag v slovenskem tenisu"

Blaž Kavčič je na neki način oral ledino slovenskega tenisa, potem ko se je kot prvi Slovenec prebil med najboljših sto igralcev na svetu in pravzaprav za seboj povlekel slovenski teniški voz. Meni, da bi na račun uspeha Žige Šeška preostali mladi igralci lahko spoznali, da jim lahko uspe. Med drugim je imel v mislih Svita Suljića, ki tudi kaže velik potencial za slovenski tenis.

"To je ena boljših zmag v slovenskem tenisu. Treba je vedeti, da ko nekomu prvemu nekaj uspe, je vedno najtežje. To ne pomeni, da bo od zdaj naprej lahko, ampak bo zdaj tudi kakšen drugi slovenski mladinec videl, da se da zmagati na mladinskem grand slamu. Mogoče je bilo podobno, ko sem se jaz prebil med prvih sto, potem pa smo bili v roku dveh let štirje Slovenci med najboljših sto. Psihološko bo zanje lažje."

"To je za Žigo zelo dobra popotnica. Upam, da se bo našel nekdo, ki bo k tej stvari pristopil tako, kot se mora. In mislim, da Žiga tudi ima takšne ljudi okrog sebe in da bo imel stvari urejene tako, kot je treba, da bo to zmago dobro unovčil. Zagotovo pa bo potrebnega še veliko dela, da bo prišel tja, kamor si želi. In za visoke cilje je treba res veliko delati in na pravi način."

Blaž Rola Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Fant na mestu

Šeškov uspeh je spremljal tudi Blaž Rola, nekdaj 78. igralec sveta. Označil ga je za nekaj izjemnega. Sam je spomnil, da že dovolj pove podatek, da do zdaj še nobenemu od moških slovenskih igralcev med mladinci ni uspelo doseči takšnega uspeha.

"To je res velik podvig, čeprav to še nič ne pomeni, je pa lepa popotnica za članski tenis. To je samo dokaz, da sta njegovo delo in njegov pristop tam, kjer morata biti. Jaz sem ga že spoznal in zdi se mi, da je res na mestu. Njegove družine ne poznam, ampak je zelo dober fant. Že pristop na igrišču je bil na mestu. To je res lepo in tudi redko videti v današnjem času. Res mu privoščim in naj kar nadaljuje z istim pristopom," je povedal Rola in dodal, da se bo s tem uspehom Žigi odprlo ogromno poti.

"Zdaj se bodo verjetno vključili agencije, sponzorji … Bo neka nova slika, ki je je morda že vajen. Če bo tako nadaljeval, ker ga bodo verjetno vlekli na vse strani, bo res lahko prišel daleč. Res je, da je to mladinski tenis, ampak zdi se mi, da se je mladinski tenis, tako kot članski, spremenil na bolje," nam je še povedal Ptujčan.

