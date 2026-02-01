V živo: Žiga Šeško igra za zgodovinsko zmago

V ŽIVO

Žiga Šeško (Slo, 7) - Keaton Hance (ZDA, 4) 4:6, 6:3. 2:1*

S servisom je začel Američan in brez težav dobil prvo igro. V tretji igri pa je prišlo do prvega "breaka". Ta je uspel Američanu, ki je povedel z 2:1, a Hrastničan se ni pustil zmesti, saj je v naslednji igri nasprotniku vzel servis nazaj in izenačil na 2:2. Že v naslednji igri smo videli spet preobrat, ki je uspel Američanu in bil je ključen. Našemi igralcu je spet vzel servis in imel vodstvo 3:2. Hance je v šesti igri potrdil odvzem servisa in povedel s 4:2. Do konca niz je obdržal prednost in prvi niz, ki je trajal 40 minut, dobil s 6:4.

Drugi niz se je začel bolj izenačeno, saj sta oba igralca dobila igre na svoj servis. V tretji igri, ko je imel Hrastničan servis, je sprva zaostajal 0:30, a pozneje vseeno postavil stvari na svoje mesto in povedel z 2:1. V šesti igri je prišlo do prvega odvzema servisa. Uspel je našemu 17-letniku, ki je povedel s 4:2. To je potrdil v naslednji igri in povedel s 5:2. Odločilna je bila deveta igra. Američan je prišel do žogice za "break", a se je Šeško v pomembnih trenutkih zbral, izkoristil drugo žogo za niz in ga dobil s 6:3. Drugi niz je trajal 38 minut.

Enkrat sta že igrala

Žiga Šeško na OP Avstralije živi svoje teniške sanje, potem ko se je brez izgubljenega niza uvrstil v veliki finale mladinskega turnirja. Tokrat je njegov nasprotnik Američan Keaton Hance, četrti nosilec turnirja. Leta 2022 sta igrala na pesku, kjer ga je Šeško gladko premagal. Pravzaprav mu je takrat oddal le dve igri, v drugem nizu pa mu je celo "zavezal kravato" (6:2, 6:0).

"Uresničile bi se mi sanje, če bi osvojil turnir za grand slam. To je nekaj, kar sanja vsak otrok. Vseeno bom poskušal uživati v dvoboju in igrati svoj najboljši tenis," je po polfinalu povedal Šeško, ko so ga vprašali, kaj bi mu pomenila zmaga.

