Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
9.39

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Novak Đoković Carlos Alcaraz

Ponedeljek, 2. 2. 2026, 9.39

12 minut

Lestvica WTA, 2. februar

Alcaraz povečal prednost, Đoković tretji na lestvici

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
finale OP Avstralije Carlos Alcaraz | Foto Reuters

Foto: Reuters

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je po prvem naslovu na odprtem prvenstvu Avstralije precej povečal prednost pred Italijanom Jannikom Sinnerjem na lestvici ATP. Na tretje mesto je po porazu v finalu napredoval Srb Novak Đoković.

Alcaraz ima po slavju v Melbournu na vrhu zdaj 13.650 točk. Najmlajši tenisač v zgodovini z zbirko vseh štirih grand slamov ima po novem 3350 točk naskoka pred Sinnerjem, ki je po dveh naslovih v letih 2024 in 2025 tokrat izpadel v polfinalu.

Na tretje mesto se je prebil Novak Đoković, ki je moral v finalu Melbourna priznati premoč Alcarazu z 1:3 v nizih. Na četrto mesto je padel Nemec Alexander Zverev, prav tako polfinalist OP Avstralije.

Med deseterico večjih sprememb ni, mesti sta zamenjala zdaj sedmi Američan Taylor Fritz in njegov po novem devetouvrščeni rojak Ben Shelton.

Pri 17 točkah na lestvici ATP in na robu najboljših 1000 igralcev je ostal Slovenec Žiga Šeško. Slednji je v nedeljo kot prvi slovenski mladinec osvojil grand slam. V konkurenci deklet sta do naslova med posameznicami prišli Mima Jaušovec (1973, 1974) in Katarina Srebotnik (1998).

Slovensko reprezentanco v petek in soboto v Velenju čaka nastop v kvalifikacijah za svetovno skupino I Davisovega pokala proti Turčiji. Del izbrane vrste, ki jo vodi Grega Žemlja, bo tudi zmagovalec mladinskega grand slama v Melbournu.

Najboljši Slovenec na lestvici ATP je sicer še naprej Bor Artnak na 467. mestu. Filip Jeff Planinšek je 579. Tudi Artnak in Planinšek bosta ob Sebastianu Dominku del reprezentance Davisovega pokala.

* Lestvica ATP (2. februar):
  1.   (1.) Carlos Alcaraz (Špa)           13.650 točk
  2.   (2.) Jannik Sinner (Ita)            10.300
  3.   (4.) Novak Đoković (Srb)              5280
  4.   (3.) Alexander Zverev (Nem)           4605
  5.   (5.) Lorenzo Musetti (Ita)            4405
  6.   (6.) Alex De Minaur (Avs)             4080
  7.   (9.) Taylor Fritz (ZDA)               3940
  8.   (8.) Felix Auger-Aliassime (Kan)      3725
  9.   (7.) Ben Shelton (ZDA)                3600
 10.  (10.) Aleksander Bublik                3235
...
467. (488.) Bor Artnak (Slo)                   94
579. (587.) Filip Jeff Planinšek (Slo)         65
983. (996.) Žiga Šeško (Slo)                   17
...

Preberite še:

finale OP Avstralije Carlos Alcaraz
Sportal Alcaraz premagal Đokovića in postal najmlajši s kariernim slamom
Novak Đoković
Sportal Nor dan v Melbournu: Đoković v finalu, padel je tudi rekord! #video
coco_thumb
Sportal Čudi ga, da jih ne snemajo še pod tušem #video
 
Novak Đoković Carlos Alcaraz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.