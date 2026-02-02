Alcaraz povečal prednost, Đoković tretji na lestvici

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je po prvem naslovu na odprtem prvenstvu Avstralije precej povečal prednost pred Italijanom Jannikom Sinnerjem na lestvici ATP. Na tretje mesto je po porazu v finalu napredoval Srb Novak Đoković.

Alcaraz ima po slavju v Melbournu na vrhu zdaj 13.650 točk. Najmlajši tenisač v zgodovini z zbirko vseh štirih grand slamov ima po novem 3350 točk naskoka pred Sinnerjem, ki je po dveh naslovih v letih 2024 in 2025 tokrat izpadel v polfinalu.

Na tretje mesto se je prebil Novak Đoković, ki je moral v finalu Melbourna priznati premoč Alcarazu z 1:3 v nizih. Na četrto mesto je padel Nemec Alexander Zverev, prav tako polfinalist OP Avstralije.

Med deseterico večjih sprememb ni, mesti sta zamenjala zdaj sedmi Američan Taylor Fritz in njegov po novem devetouvrščeni rojak Ben Shelton.

Pri 17 točkah na lestvici ATP in na robu najboljših 1000 igralcev je ostal Slovenec Žiga Šeško. Slednji je v nedeljo kot prvi slovenski mladinec osvojil grand slam. V konkurenci deklet sta do naslova med posameznicami prišli Mima Jaušovec (1973, 1974) in Katarina Srebotnik (1998).

Slovensko reprezentanco v petek in soboto v Velenju čaka nastop v kvalifikacijah za svetovno skupino I Davisovega pokala proti Turčiji. Del izbrane vrste, ki jo vodi Grega Žemlja, bo tudi zmagovalec mladinskega grand slama v Melbournu.

Najboljši Slovenec na lestvici ATP je sicer še naprej Bor Artnak na 467. mestu. Filip Jeff Planinšek je 579. Tudi Artnak in Planinšek bosta ob Sebastianu Dominku del reprezentance Davisovega pokala.

* Lestvica ATP (2. februar):

1. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 13.650 točk

2. (2.) Jannik Sinner (Ita) 10.300

3. (4.) Novak Đoković (Srb) 5280

4. (3.) Alexander Zverev (Nem) 4605

5. (5.) Lorenzo Musetti (Ita) 4405

6. (6.) Alex De Minaur (Avs) 4080

7. (9.) Taylor Fritz (ZDA) 3940

8. (8.) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3725

9. (7.) Ben Shelton (ZDA) 3600

10. (10.) Aleksander Bublik 3235

...

467. (488.) Bor Artnak (Slo) 94

579. (587.) Filip Jeff Planinšek (Slo) 65

983. (996.) Žiga Šeško (Slo) 17

...

