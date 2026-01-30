Zakaj pacienti iz Slovenije odhajajo v Zagreb?

Izguba zob ni redkost in ni nekaj, kar bi se dogajalo le drugim. S staranjem, boleznimi dlesni, kariesom ali poškodbami se številni soočijo z manjkajočimi zobmi. A posledice niso zgolj estetske. Ko izgubimo zobe, se spremeni način, kako jemo, govorimo in se smejimo. Še pomembneje – spremeni se, kako doživljamo sebe. Zobje so temelj pravilnega ugriza in najpomembnejši dejavnik zdravja čeljustne kosti. Ko jih ni več, začne propadati tudi kost, obraz se spreminja, telo pa izgublja ravnovesje.

Dolga leta so bile snemne proteze skoraj edina možnost. A kompromisi, ki jih prinašajo – nestabilnost, nelagodje, omejitve pri prehranjevanju in stalen strah pred tem, da se proteza premakne ali izpade – so za mnoge postali del vsakdana. Danes za to ni več razloga. Sodobna implantologija omogoča trajne, stabilne in estetske rešitve, ki ne nadomeščajo le zob, temveč ponovno vzpostavijo funkcijo, samozavest in kakovost življenja.

Prav na tem področju že več kot tri desetletja deluje Ortoimplant DENTAL SPA , implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki ga vodi dr. Zdenko Trampuš, DDS . Klinika je specializirana za najzahtevnejše oblike brezzobosti in pomanjkanja čeljustne kosti ter za napredne terapije ALL-ON-X, s katerimi pomagajo tudi pacientom, ki so drugje morda slišali, da zanje ni več rešitve. Njihov pristop temelji na natančni diagnostiki, popolnoma personaliziranem načrtu zdravljenja in edinstvenem protokolu DENTAL SPA, ki združuje vrhunsko medicino z izkušnjo brez strahu, bolečine in stresa.

Dr. Zdenko Trampuš, DDS, ustanovitelj in vodja klinike Ortoimplant DENTAL SPA, je eden vodilnih implantologov v regiji z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju napredne implantologije in celostne obnove zob. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Manjkajoči zobje niso le vizualni problem

Ko zob izgine, izgubi oporo tudi čeljustna kost, sčasoma se spremeni ugriz, obrazne poteze in stabilnost preostalih zob. Pojavijo se težave pri grizenju in žvečenju, govor postaja vse manj razločen. Pogosta posledica, ki ni vidna na prvi pogled, pa je izguba samozavesti. Nasmeh, ki je bil nekoč spontan, postane zadržan.

Veliko ljudi v tej fazi poseže po snemni zobni protezi, ki je predstavljena kot hitra in preprosta rešitev, a v resnici pomeni kompromis. Zobne proteze se lahko premikajo, tiščijo, zmanjšajo občutek okusa in zahtevajo stalno prilagajanje. Poleg tega proteza ne ustavi propadanja čeljustne kosti.

Na srečo danes ni več vprašanje, ali je mogoče nadomestiti manjkajoče zobe, temveč kako to storiti na način, ki je stabilen, trajen in dolgoročno zdrav. Sodobne implantološke rešitve niso več univerzalne in ne temeljijo na kompromisih, temveč na natančni diagnostiki in individualnem pristopu. Njihov cilj je ponovno vzpostaviti funkcijo, stabilnost in občutek lastnih zob. Prav to pa loči stare pristope od novih ter odpira vrata rešitvam, ki danes veljajo za zlati standard pri celostni obnovi zob.

All-ON-X: trajna rešitev za popolno obnovo zob

Sodobna implantologija danes ponuja rešitev, ki presega vse, kar so pacienti poznali do zdaj. Koncept ALL-ON-X omogoča, da se celoten zobni lok nadomesti s fiksnimi zobmi. To pomeni konec snemnih protez, lepil, premikanja in vsakodnevnih omejitev ter povrnitev občutka lastnih zob.

Najpogostejša oblika tega pristopa je ALL-ON-4, pri katerem zobni lok nosijo štirje strateško nameščeni implantati. Takšna razporeditev omogoča izjemno stabilnost tudi pri zmanjšani količini čeljustne kosti. Vendar ALL-ON-X ni univerzalna rešitev – črka "X" pomeni prilagoditev posamezniku.

Prikaz implantološke rešitve ALL-ON-4, kjer je celoten zobni lok stabilno pritrjen na štiri strateško nameščene implantate. Takšna razporeditev omogoča izjemno stabilnost, naraven videz in polno funkcionalnost zob. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vsak primer obravnavajo individualno. Za nekatere paciente je primeren klasični ALL-ON-4, za druge pa napredne implantološke tehnike, kot so zigomatični implantati, zasidrani v ličnično kost, pterigoidni implantati, vstavljeni globoko v zadnji del čeljusti, transnazalni implantati, ki premostijo sinusne votline, ali individualno izdelani subperiostalni implantati, ki se pritrdijo na kost kot kovinska konstrukcija. Prav te metode omogočajo fiksne zobe tudi ljudem, ki so drugje slišali, da implantati zanje niso več mogoči.

Dr. Zdenko Trampuš, ki je pionir napredne implantologije v regiji, poudarja, da pomanjkanje kosti danes ni več ovira, če zdravljenje vodi izkušen implantolog z naprednimi tehnikami. ALL-ON-X namreč ne vrača le zob, temveč ponovno vzpostavi pravilno funkcijo, stabilnost in dolgoročno zdravje čeljusti ter pacientu vrne samozavest in kakovost življenja.

Ortoimplant DENTAL SPA ni klasična zobozdravstvena klinika, temveč butični implantološki center, kjer je vsak pacient obravnavan individualno, brez hitenja in brez kompromisov. Ekipa klinike je popolnoma osredotočena na posameznega pacienta od prve diagnostike do dolgoročnega spremljanja. To filozofijo danes nadgrajuje tudi nova generacija. Kliniki se je pridružil dr. Martin Trampuš, DMD, ki skupaj z očetom dr. Zdenkom Trampušem nadaljuje družinsko tradicijo. Povezava dolgoletnih izkušenj in sodobnih digitalnih protokolov omogoča, da klinika ostaja korak pred časom, hkrati pa ohranja tisto, kar pacienti najbolj cenijo: občutek varnosti, zaupanja in osebne obravnave.

Dr. Martin Trampuš in dr. Zdenko Trampuš, implantologa klinike Ortoimplant DENTAL SPA – združitev več kot 30-letnih izkušenj in sodobnega pristopa nove generacije, ki skupaj ustvarjata napredno, personalizirano implantološko zdravljenje. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Natančna diagnostika kot temelj uspešne terapije

Vsaka uspešna implantološka rešitev se začne veliko prej, preden se sploh dotaknemo kirurškega posega. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA verjamejo, da brez vrhunske diagnostike ni vrhunskega rezultata. Zato prvi specialistično-diagnostični pregled ni le informativni obisk, temveč ključni korak, ki določi celotno pot zdravljenja.

Pregled vključuje funkcijsko analizo ugriza, slikanje čeljusti 2D in 3D CBCT, digitalni intraoralni odtis ter fotografsko dokumentacijo. Na podlagi teh podatkov ekipa natančno oceni stanje kosti, mehkih tkiv in celotne ustne votline ter izdela popolnoma personaliziran načrt terapije ALL-ON-X. Pacient pri tem ni pasiven opazovalec, temveč aktivni sogovornik – razume svoje izhodišče, možnosti in predviden rezultat, še preden sprejme odločitev.

Vaš novi nasmeh se začne z natančno diagnostiko in jasno oblikovanim terapevtskim načrtom. Na prvem specialistično-diagnostičnem pregledu boste prejeli celovito analizo stanja, 3D-diagnostiko ter individualizirani koncept terapije, prilagojen vaši anatomiji in potrebam.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Zobozdravstvena izkušnja, ki presega klasično ordinacijo

Eden največjih razlogov, zakaj ljudje odlašajo z reševanjem izgube zob, je strah – pred bolečino, pred dolgotrajnimi posegi ali pred neprijetnimi izkušnjami. Prav tu Ortoimplant DENTAL SPA postavlja novo merilo. Njihov edinstveni protokol DENTAL SPA združuje vrhunsko medicino z okoljem, ki je zasnovano za pomiritev in podporo telesu.

Kirurški posegi po potrebi potekajo v nadzorovani analgosedaciji, ki jo vodi izkušen anesteziolog, zato pacient poseg v veliki meri prespi. Okrevanje je dodatno podprto z limfno drenažo, magnetoterapijo, ozonoterapijo, intravenoznimi infuzijami ter hiperbarično kisikovo terapijo (HBOT), ki pospešuje celjenje in zmanjšuje vnetne procese. Namesto klasične čakalnice paciente pričaka Zuu Bar – sproščen, tih prostor brez značilnih zvokov in vonjav zobozdravstvene ordinacije.

Tretmaji SPA so zasnovani tako, da zmanjšujejo stres, podpirajo regeneracijo telesa in omogočajo udobno okrevanje pred, med in po zahtevnejših implantoloških posegih. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Izkušnje pacientov govorijo same zase

Najbolj prepričljiv dokaz uspešnosti terapij niso tehnični podatki, temveč spremembe v življenjih ljudi. Pacienti po zdravljenju ne govorijo le o novih zobeh, temveč o tem, da lahko spet jedo brez strahu, se smejijo brez zadržkov in se v družbi počutijo sproščeno. To niso majhne spremembe – to je vrnitev k sebi.

Kot pogosto poudari tudi dr. Zdenko Trampuš, cilj zdravljenja ni le estetski rezultat, temveč dolgoročna funkcionalnost in zdravje: ko so implantati pravilno načrtovani in izvedeni, postanejo stabilna osnova, ki ščiti čeljustno kost in ohranja naravne obrazne poteze.

Dolgoročna skrb kot del terapije

Zdravljenje v Ortoimplant DENTAL SPA se ne konča z namestitvijo fiksnih zob. Pacienti so vključeni v program dolgoročnega spremljanja, ki predvideva redne polletne ali letne kontrole implantološko-protetičnih struktur. Tako se morebitne spremembe zaznajo pravočasno, rezultat pa ostaja stabilen in trajen skozi leta.

Gre za odnos, ki temelji na zaupanju, strokovnosti in odgovornosti – do zdravja, časa in kakovosti življenja pacienta.

Foto: Jan Lukanović

Prvi korak je vedno odločitev

Izguba zob se ne popravi sama od sebe, a danes jo je mogoče rešiti na način, ki je trajen, varen in prilagojen posamezniku. Če razmišljate o fiksni rešitvi, ki ne pomeni kompromisa, je prvi specialistično-diagnostični pregled najboljši začetek.

V Ortoimplant DENTAL SPA verjamejo, da si vsak zasluži rešitev, ki mu povrne funkcijo, samozavest in občutek lastnih zob. Prvi korak je preprost – in lahko pomeni začetek povsem novega poglavja vašega življenja.

Dr. Martin Trampuš, dr. Zdenko Trampuš in Ivana Trampuš Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA