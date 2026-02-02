Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
10.34

44 minut

Nove podrobnosti: v družinskem sporu ustrelil svaka, policija išče tega moškega

Na. R.

Borislav Bojanić

Uboj naj bi se zgodil pred očmi otrok.

Foto: Policija

Osumljenec, ki je v soboto zvečer na območju Črnomlja zagrešil hudo kaznivo dejanje, je še vedno na begu, policisti pa so sporočili, da je nepredvidljiv in bi lahko bil nevaren. Po poročanju Slovenskih novic je 44-letni osumljenec pred družinsko hišo ubil 43-letnega moškega, ki je bil z ubežnikom v sorodu.

Tragedija se je zgodila v soboto v naselju Bojanci. Po neuradnih informacijah je pokojni 43-letnik iz Bosne in Hercegovine z ženo in dvema otrokoma obiskal sestro, tam pa naj bi ga ustrelil sestrin mož oziroma svak, natančneje Borislav Bojanić, ki ga policisti še iščejo.  

44-letni Borislav Bojanić je visok približno 185 centimetrov in srednje postave. Ob odhodu od doma v kraju Bojanci je bil oblečen v temnozelene hlače.

Slovenske novice so po navedbah portala GP Maljevac še poročale, da je 43-letnik z družino iz BiH prišel na praznovanje k sestri in njenemu možu Borislavu Bojaniću. Bojanić naj bi po vrnitvi z lova vidno opit najprej poskušal ustreliti svojega 23-letnega sina, pri čemer je Senić posredoval in skušal tragedijo preprečiti, a je bil nato sam žrtev. Navedbe, da bi pokojni branil sina strelca, so na Policijski upravi Novo mesto zanikali.

Nepredvidljiv in potencialno nevaren

Osumljeni Bojanić je po dejanju peš pobegnil, policija pa od sobote izvaja obsežno iskalno akcijo z vsemi razpoložljivimi sredstvi, tudi droni.

Vse, ki bi iskano osebo opazili, policija poziva, naj se ji ne približujejo, temveč o tem takoj obvestijo policijo na številko 113. Prav tako prosijo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o tem, kje moški je, naj jih nemudoma sporočijo policistom.

Policija poziva tudi Borislava Bojanića, naj se zaradi razjasnitve vseh okoliščin dogodka sam zglasi na najbližji policijski postaji ali pokliče na številko 113.
Borislav Bojanić
