Sabalenka ostaja prva, Ribakina po novem tretja

Belorusinja Arina Sabalenka je ostala na prvem mestu teniške lestvice WTA. Na prvih mestih je prišlo do nekaj sprememb. S petega mesta na tretje je napredovala zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije, Kazahstanka Jelena Ribakina. Najboljša Slovenka je Kaja Juvan na 97. mestu.

Sedemindvajsetletna Sabalenka je po drugem zaporednem porazu v finalu Melbourna ostala pri 10.990 točkah in še malce povišala prednost pred drugouvrščeno Poljakinjo Igo Swiatek. Pred njo ima nekaj več kot 3000 točk naskoka.

Na tretje mesto je napredovala Ribakina, ki je v finalu OP Avstralije z 2:1 v nizih ugnala Sabalenko. Za Poljakinjo zaostaja le še 368 točk.

Med prvo deseterico je prišlo tudi do nekaj drugih sprememb, Američanka Coco Gauff je izgubila dve mesti in je peta, pridobili pa sta zdaj deveta Švicarka Belinda Bencic in desetouvrščena Ukrajinka Elina Svitolina.

Od Slovenk je med stoterico najboljših Kaja Juvan, ki je pridobila tri mesta in je 97. Šest mest za njo je Veronika Erjavec, 153. igralka sveta pa je Tamara Zidanšek.

Vse tri bodo nastopile v glavnem delu turnirja posameznic serije WTA 250 v romunski Cluj-Napoci. Erjavec in Zidanšek danes čaka medsebojni obračun, potem ko je slednja v glavni del napredovala kot srečna poraženka iz kvalifikacij. Kaja Juvan se bo v prvem krogu prav tako danes pomerila proti domačinki Eleni Ruxandri Bertei.

V dvojicah bosta ob Juvan in Erjavec, ta je v nedeljo že napredovala v drugi krog s Francozinjo Tiantsoo Rakotomanga Rajaonah, dejavni tudi Nika Radišić in Dalila Jakupović. Prvič bosta na delu danes okoli 16. ure.

Andreja Klepač bo skupaj z Rusinjo Irino Hromačevo danes igrala v Abu Dabiju.

* Lestvica WTA (2. februar):

1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 10.990 točk

2. (2) Iga Swiatek (Pol) 7978

3. (5) Jelena Ribakina (Kaz) 7610

4. (4) Amanda Anisimova (ZDA) 6680

5. (3) Coco Gauff (ZDA) 6423

6. (6) Jessica Pegula (ZDA) 6103

7. (7) Mira Andrejeva (Rus) 4731

8. (8) Jasmine Paolini (Ita) 4267

9 (10) Belinda Bencic (Švi) 3342

10. (12) Elina Svitolina (Ukr) 3205

...

97.(100) Kaja Juvan (Slo) 778

103.(102) Veronika Erjavec (Slo) 735

153.(151) Tamara Zidanšek (Slo) 467

311.(315) Polona Hercog (Slo) 204

388.(338) Dalila Jakupović (Slo) 161

...

Preberite še: